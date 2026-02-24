Le retour de Rayman à l'occasion des 30 ans de la licence, personne ne l'avait vu venir il y a encore des années. On ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse de la série la plus présente dans le catalogue d'Ubisoft ces dernières années. Mais voilà, c'est maintenant une réalité : la compilation Rayman 30th Anniversary Collection est disponible depuis le 13 février. A en croire le directeur d'Ubisoft, il ne s'agirait même « que du début » pour l'un des héros à frange les plus célèbres du jeu vidéo.

Il faut reconnaître que depuis dix ans maintenant, la série n'est plus vraiment sous les feux des projecteurs. Ressortie du placard en très grande forme avec les excellents Rayman Origins et Rayman Legends, deux épisodes en 2D à la réputation très solide, la licence n'avait pas donné signe de vie depuis. Oui bon, on a eu droit à un l'épisode mobile Rayman Mini en 2019. C'est vrai. Mais pour les fans qui attendent la sortie d'un nouvel épisode original sur consoles, c'est le calme plat.

La bande-annonce de lancement de Rayman Legends, il y a... 12 ans déjà

Pour Ubisoft, Rayman risque de refaire parler de lui très prochainement

Au micro du média Variety, Yves Guillemot a pu discuter de la place de la série pour Ubisoft, et de l'avenir qu'ils lui réservent. Un avenir peut-être plus radieux que ce que l'on imagine. « La série a joué un rôle clé dans l'évolution d'Ubisoft à ses débuts », explique Guillemot avant de préciser que « le studio réfléchit toujours à une façon de réinventer et faire évoluer ses franchises iconiques pour toutes les générations de joueurs ».

Il explique par ailleurs que la Rayman 30th Anniversary Collection n'est « que le début, et qu'il s'agit de la première étape de ce comeback ». Alors un nouveau jeu Rayman original est-il prévu ? En recoupant certains éléments, ça pourrait coller. La semaine dernière par exemple, c'est Michel Ancel qui affirmait que Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier travaillent ensemble sur le futur de Rayman. Ancel se montrait malgré tout très évasif, sans donner plus de précisions.

© Ubisoft.

Mais il n'y a pas que ça : à l'été 2025, plusieurs joueurs avaient relevé des offres d'emploi sur LinkedIn. Plusieurs annonces, qui cherchaient à recruter (notamment des animateurs) pour "la marque Rayman" et un "gros projet non annoncé". On doute que le studio cherche à recruter plusieurs personnes pour la Rayman 30th Anniversary Collection, alors cela pourrait signifier l'arrivée d'un nouveau projet dans l'univers de la licence. Il faudra sans doute attendre plusieurs mois, ou années, pour en avoir le cœur net.

Source : GamesRadar