Ubisoft n’en démord pas avec les NFT. Il y a quelques mois, ces jetons non fongibles de la blockchain étaient LE mot tendance. Celui qu’il fallait prononcer auprès des investisseurs pour se les mettre dans la poche. Certains ont tenté de rentrer dans la danse avant de se heurter à un tollé de protestations. S.T.A.L.K.E.R 2 en a fait les frais, tout comme Team 17 éditeur de Worms qui avait été lâché par ses studios. Et puis il y a Ubisoft.

Ubisoft n'abandonnera pas les NFT

Malgré les contestations des joueurs comme de ses employés, l’éditeur français a lancé sa propre plateforme de NFT : Quartz. Des premiers tokens utilisables dans Ghost Recon Breakpoint sont ensuite arrivés et ils n’ont pas rencontré le succès escompté. Et maintenant que le suivi du jeu s’arrête, qu’en est-il des acheteurs de ces « Digits » ? Ubisoft leur a adressé un message plutôt cynique indiquant :

Vous possédez une partie du jeu et vous avez laissé votre empreinte dans son histoire. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour avec des fonctionnalités de la plateforme et des futurs NFT à venir avec d’autres jeux.

Quel avenir pour les NFT Ghost Recon ?

Autrement dit, malgré les polémiques, Ubisoft est bien décidé à pousser les NFT dans ses autres productions. On imagine que le futur Ghost Recon actuellement en développement sera concerné. La firme de Yves Guillemot n’a cependant pas apporté plus de précision. En attendant, Ubisoft continue d'investir dans cette technologie et dans des studios « play to earn », qui permettent de gagner de l'argent ou des items en jouant. Une philosophie qui semble avoir tapé dans l’œil du géant français.

Reste maintenant à voir si Ubisoft tiendra sa promesse. L’un des arguments marketing pour vendre ses NFT reposait sur la possibilité de les utiliser dans d’autres jeux. Or ce n’est toujours pas le cas, et l’éditeur n’a pas précisé ce qu’il adviendra des objets déjà acquis. Rappelons que les NFT Ghost Recon Breakpoint consistaient avant tout en des skins spéciaux pour les armes et des équipements uniques. Comment il compte les implémenter dans ses autres jeux ? C'est la grande question et elle restera sans réponse pour le moment.