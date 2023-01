Si Ubisoft nous annonce malheureusement principalement des mauvaises nouvelles ces derniers temps, notamment à cause de gros soucis en interne, cela n’empêche pas l’éditeur d’avoir quand même des choses à nous offrir. En plus de nous rassurer sur le développement de Beyond Good & Evil 2 et de nous donner la liste des 11 jeux actuellement en production, la firme nous annonce également un nouveau portage, plutôt inattendu, d’un de ses plus grands jeux PC.

ANNO 1800 arrive sur PS5 et Xbox Series

Et l’heureux élu n’est autre qu'ANNO 1800, dernier épisode de la célèbre franchise de jeu de gestion acclamée par la critique et très appréciée des joueurs.

ANNO 1800 arrivera sur PS5 et Xbox Series dès le 16 mars 2023 et comprendra tout le contenu sorti à ce jour sur PC. Peu fier de son jeu, Ubisoft a également annoncé que le jeu comptait désormais plus de 2,5 millions de joueurs. Une très jolie performance qui assure un avenir radieux à la licence.

Sur PS5 et Xbox Series, ANNO 1800 conservera toutes ses mécaniques qui font de lui l’un des meilleurs jeux de gestion de type city builder du marché. À travers plusieurs modes de jeu, il nous sera demandé de gérer une ou plusieurs régions qu’il faudra construire et développer de toute pièce. Économie, gestion des ressources, commerce et politique sont au cœur de l’expérience. Le tout servit par une direction artistique détaillée et des graphismes léchés qui ne devraient pas prendre une ride sur consoles de salon.

En outre, ANNO 1800 sur consoles aura le droit à des menus entièrement optimisés et des contrôles à la manette ergonomiques, histoire d’éviter de perdre les joueurs dans un dédale de menu et sous-menus.

En plus d'une bande-annonce toute belle, Ubisoft a également partagé un journal de développement qui permet d'avoir un petit aperçu de ce qui nous attend. Vu d'ici, c'est prometteur.