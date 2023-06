C'est le Summer Game Fest 2023, les annonces pleuvent, le soleil est presque partout, il fait chaud. Une chouette période pour les joueurs et les fans de jeux vidéo. Mais en plus des grosses annonces, de nombreuses offres sont proposé. S'il n’est pas rare que les éditeurs comme Ubisoft, ou les plateformes en ligne comme Steam et l’Epic Games Store, offrent des jeux gratuitement régulièrement, que ce soit pour une durée limitée, comme ici, ou indéfiniment, d'autres vont un peu plus loin et propose des offres très alléchantes. Ces dernières permettent aux différents acteurs du milieu de se faire de la bonne publicité et de ramener des utilisateurs dans leur filet. Il faut dire que quand c’est gratuit, on a bien du mal à se priver.

Ubisoft vous fait jouer à tous ses jeux gratuitement !

Aujourd’hui, Ubisoft fait tapis et propose plus de 100 jeux accessibles gratuitement pendant une petite semaine. Vous n’aurez très clairement pas le temps de faire le tour de tout ce qui est proposé en si peu de temps, mais vous pourrez toujours tester les meilleurs jeux de la firme. Et pour profiter de l’opportunité rien de plus simple. Il suffit de s’enregistrer à la version d’essai de 7 jours de l’Ubisoft +. C’est en quelque sorte un équivalent du Xbox Game Pass, mais principalement consacré aux jeux d’Ubisoft.

Ce service par abonnement propose plus d’une centaine de jeux dont les plus gros hits d’Ubisoft comme Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Anno 1800, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Extraction et bien d’autres encore. On note également l’entrée régulière de petites pépites indépendantes. Avec cette offre d’essai d’une semaine, vous pourrez donc profiter de l’intégralité des avantages de l’abonnement, sans débourser un centime. La seule condition finalement, c’est de s’y inscrire (pensez à bien annuler le virement automatique pour ne pas être débité).

Les différentes offres de l'Ubisoft +

L'abonnement Ubisoft + proposent plusieurs formules avec quelques différences. La plus marquantes résident dans le fait que le Multi Access donne aussi la possibilité de retrouver certains jeux sur consoles.

L'essai gratuit de 7 jours est disponible pour les deux formules sans aucun engagement. L'offre quant à elle sera dispo jusqu'au 21 juin 2023. Si jamais vous avez un peu de place dans votre backlog, pourquoi ne pas en profiter un peu ?

PC Access (uniquement sur PC)

Prix normal : 14,99€/mois

: 14,99€/mois Jouez à plus de 100 jeux sur PC avec

Accès aux éditions premium1

Jouez aux nouvelles sorties le premier jour

10% de réduction sur les packs de monnaie virtuelle

Récompenses mensuelles uniques

Nouveaux jeux indépendants ajoutés chaque mois

Multi Access (jouable sur PC et consoles)