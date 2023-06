Bon, on sait bien que ce week-end sera placé sous le signe infernal de Diablo 4 pour beaucoup. Mais des fois que vous n’ayez pas envie d’aller vous frotter aux armées de Lilith, ce petit cadeau d’Ubisoft pourrait bien vous plaire. L’éditeur français vient en effet de lancer une opération spéciale sur absolument toutes les plateformes en rendant gratuit l’un de ses jeux les plus populaires de ces dernières années.

Ubisoft fait plaisir aux joueurs le temps d'un gros week-end !

Il arrive parfois que les plus grandes firmes offrent l’opportunité aux joueurs de jouer gratuitement à certains de leurs jeux. Ubisoft en fait partie et après avoir proposé ANNO 1800 ou encore Far Cry 6, ce week-end, c’est Rainbow Six Siege qui est proposé à l’essai durant un long week-end.

Aucune condition d’achat, ni restriction. Pour accéder à l’offre, il vous suffira de vous rendre dans le magasin en ligne de votre plateforme préférée et de télécharger la version d’essai.

Rainbow Six Siege est ainsi jouable gratuitement sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One dès maintenant et ce jusqu’au 5 juin prochain.

Quant à ceux qui souhaiteraient l'acquérir définitivement, sachez que le jeu est actuellement en promotion aux alentours de 9,99€ (-75%) sur toutes les plateformes.

Rainbow Six Siege gratuit sur toute les plateformes pour un temps limité

Vous aurez accès à l’intégralité du jeu de base et donc aux premiers opérateurs du titre. Pour rappel, Rainbow Six Siege est un jeu compétitif ultra-populaire où deux équipes de joueurs s’affrontent dans des matchs tactiques en incarnant des personnages dotés de capacités uniques. Une équipe défend et doit protéger deux objectifs pendant quelques minutes ou éliminer tous les adversaires.

Les attaquants quant à eux doivent liquider toutes les menaces ou faire exploser l’un des objectifs. R6 Siege pour les intimes, se démarque de la concurrence grâce à son rythme, bien moins nerveux que les FPS comme Call of Duty ou Apex Legends. Ici, vos réflexes comptent, mais c’est surtout votre cerveau qui fera le taf. Réfléchir à son approche, prendre l’ennemi par surprise, jouer en équipe… Rainbow Six Siege est assurément le FPS le plus tactique du marché et ce depuis de nombreuses années.

Un excellent jeu ultra populaire

R6 Siege est en effet disponible depuis 2015 et ne désemplit pas. Ubisoft est au petit soin et ne cesse d’y apporter du contenu gratuit. Cartes, personnages, armes… tout est à portée sans verser un seul centime supplémentaire. Finalement, le système économique du jeu repose sur une boutique de cosmétiques et des boosters pour gagner davantage d’XP et d’argent in-game. Pour le reste, tout est accessible en jouant, ni plus, ni moins.

Résultat, les joueurs sont très nombreux et le jeu ne cesse d’évoluer, encore aujourd’hui. D’ailleurs, le jeu est en plein dans son année 8 et a déjà une feuille de route bien remplie. Avis aux amateurs.