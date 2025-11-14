Auparavant connu sous d'autres noms comme Club ou Uplay, l'Ubisoft Connect qu'on connaît aujourd'hui souffle en ce mois de novembre 2025 sa cinquième bougie. Une alternative plus ou moins bien accueillie à Steam, GOG ou encore l'Epic Games Store, qui permet de regrouper l'ensemble des productions du géant français sous une seule et même bannière, via l'achat ou un abonnement Ubisoft+ similaire au Xbox Game Pass et autre PS Plus. Pour marquer le coup, l'éditeur a annoncé via un article de blog un petit cadeau à destination des utilisateurs PC de la plateforme : la possibilité de récupérer gratuitement un jeu passé globalement sous les radars à sa sortie il y a justement cinq ans.

Un jeu gratuit en cadeau aux utilisateurs PC pour les cinq ans d'Ubisoft Connect

Contre vents et marées et malgré des dernières années pour le moins compliquées, Ubisoft continue de tracer sa route. Cela va notamment prendre la forme à l'avenir de « maisons créatives » suite à un accord financier avec Tencent pour sortir la tête de l'eau. Le premier exemple en la matière va ainsi regrouper ses licences jugées les plus lucratives : Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, sous la bannière Vantage Studios.

En attendant de voir si ce pari sera payant pour Ubisoft, le géant français se tourne un temps vers le passé pour fêter les cinq ans de sa plateforme Connect. Pour marquer le coup, et alors que le launcher a récemment eu droit à une nouvelle version fraîchement sortie de sa version beta sur PC, l'éditeur propose aux utilisateurs PC de Connect de récupérer gratuitement Immortals Fenyx Rising, sorti en 2020 et qui se plaçait comme le « Breath of the Wild à la Ubisoft », sans clairement rencontrer un succès aussi retentissant. Bien au contraire même.

Immortals Fenyx Rising, fort de trois DLC supplémentaires, propose cela dit une aventure sympathique et colorée aux commandes de héros dans les mythologies grecque et chinoise, et se présente malgré tout comme une valeureuse alternative à un jeu d'action-aventure à la Zelda, avec une jolie direction artistique comme Ubisoft sait le faire. Il est donc possible d'obtenir la version PC de ce jeu via le Store du géant français ou la version PC de sa plateforme Connect, à condition bien sûr de disposer d'un compte sur les services de l'éditeur.

Source : Ubisoft