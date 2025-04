Alors que l’on apprenait il y a peu qu’Ubisoft avait pris une décision radicale pour tenter de se sauver, de nouvelles informations nous préparent à l’arrivée d’un jeu inédit issu d’une des meilleures licences de l'éditeur. Visiblement, ça bouge chez Ubisoft.

Ubisoft chercherait a capitaliser sur une de ses plus grosses licences actuelles

C’est le très informé Tom Henderson, par le biais d’Instant Gaming, qui nous fait par de la nouvelle ce week-end. Selon ses informations, Ubisoft serait en train de travailler sur un nouveau jeu tiré d’une de ses plus grosses licences : Rainbow Six. L'une des trois licences à rejoindre la nouvelle division partagée avec Tencent. Il ne s’agirait pas d’un nouvel opus pur sang, mais d’une sorte de spin-off de Rainbow Six Siege, comme a pu l’être Rainbow Six Extraction en son temps.

Ce nouveau titre serait apparemment un jeu tactique au tour par tour sensiblement similaire à la série XCOM, un modèle dans le genre. On retrouverait une partie des agents de Rainbow Six Siege avec lesquels on serait amené à remplir différentes missions. Peu de détails sur le gameplay ont été donnés, si ce n’est une citation d’une des sources d’Henderson qui déclare que pour se faire une idée, il faut regarder « un peu de gameplay de XCOM […] c’est une version améliorée avec des cinématiques, etc. ». Ca ne serait pas la première fois qu'Ubisoft épouse le genre, la série de Mario + les Lapins crétins en est un bon exemple.

Un XCOM-like sauce Rainbow Six

On peut donc visiblement s’attendre à un jeu 100% tactique, où le positionnement devrait être important tout comme l’utilisation des capacités de chaque unité. Si le jeu s’inspire vraiment de Rainbow Six Siege jusqu’au bout, la destruction devrait elle aussi être de la partie et particulièrement importante. Mais tout ceci n’est que de la théorie. Tom Henderson ne nous dit rien d’autre si ce n’est que le jeu devrait durer plus d’une vingtaine d’heures. Ubisoft de son côté n'a strictement rien annoncé pour le moment.

Pour l’heure, si vous voulez du concret avec Rainbow Six Siege, vous pouvez toujours joueur au jeu sur consoles et PC. Une importante mise à jour aura par ailleurs lieu en juin et devrait tout changer sur le jeu : des graphismes aux nouveaux modes de jeu en passant par une refonte de l’interface et bien d’autres surprises.

Source : Instant Gaming