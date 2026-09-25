Ubisoft rend l'un de ses meilleurs jeux gratuit pour une durée limitée, juste le temps qu'il faut pour que vous puissiez vous aussi en tomber amoureux. C'est à tester dès maintenant.

C'est certainement le meilleur jeu d'Ubisoft actuellement avec Rainbow Six Siege, The Division 2 est gratuit le temps d'un long weekend. Une période de gratuité qui n'est pas choisie au hasard puisqu'elle se déroule en parallèle du Showcase Echoes of Central Park, un évènement dédié au jeu et à son univers qui devrait nous en dire plus sur les prochaines mises à jour du jeu et le futur DLC.

The Division 2 est gratuit plusieurs jours sur consoles et PC

Ubisoft vous propose donc de jouer gratuitement à son jeu pendant près de 4 jours. The Division 2 est gratuit du 24 au 28 septembre 2026. Un long weekend durant lequel vous pouvez tester le jeu et son contenu sans retenue, et évidemment conserver votre progression en cas de passage à la caisse. Disponible depuis 2019, The Division 2 a rencontré un franc succès auprès des fans et perdure encore près de 7 ans après sa sortie sur consoles et PC. Aujourd'hui, le jeu a énormément changé et il a reçu beaucoup de contenus gratuits et payants.

De quoi parle le jeu ?

Il nous transporte dans une Amérique post-apocalyptique qui a sombré dans le chaos après la diffusion d'un virus. Plusieurs gangs ont ainsi pris d'assaut les rues pour y faire instaurer leur loi, ou plutôt leur amour pour la destruction, le meurtre et l'anarchie. On incarne alors un agent parmi tant d'autres, prêt à tout pour endiguer de nouvelles attaques. Ce jeu d'Ubisoft met l'accent sur le multijoueur et la collaboration entre les joueurs. C'est un véritable light MMO où il est possible de croiser des dizaines d'autres agents, de former des groupes et de partir en mission et en exploration avec eux.

Une dimension PvP est également de la partie avec les fameuses DZ, pour Dark Zones. Ce sont des secteurs de non-droit absolu où tout le monde, même les agents, s'entretue pour sortir les meilleures récompenses. Tout un programme qu'Ubisoft vous permet de goûter gratuitement dès maintenant, alors ne traînez pas.