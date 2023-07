Ces dernières semaines, Ubisoft n'arrête pas d'offrir certains de ses gros jeux sans aucune contrepartie. En juin, l'intégralité du catalogue de l'éditeur était même accessible gratuitement via une version d'essai de l'Ubisoft+. L'abonnement qui permet d'accéder aux productions maison de la société moyennant un coût mensuel, comme le PS PS Plus ou le Xbox Game Pass.

Un nouveau jeu Ubisoft gratuit pour un week-end

Avant la fin du mois, Ubisoft mettra en place une bêta pour The Crew 3. Son jeu de course purement arcade qui se rapprochera plus que jamais de l'excellentissime Forza Horizon 5. Mais si vous ne connaissez pas encore la franchise, l'éditeur a un petit cadeau pour vous. En vous rendant sur les différentes boutiques en ligne des consoles et sur le launcher PC Ubi Connect, vous allez pouvoir jouer gratuitement à The Crew 2 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Un jeu Ubisoft totalement gratuit mais uniquement jusqu'au lundi 10 juillet à 16h00 (heure française).

« Courses poursuites, cascades… et d'autres contenus à venir : rejoignez l'équipe de Motorflix et parcourez les États-Unis sur terre, dans les airs et sur l'eau pour devenir le meilleur acteur de l'histoire de Motornation ! Jouez gratuitement à The Crew 2 (version complète) ! Au terme du week-end gratuit, votre progression sera conservée si vous achetez le jeu ».

Comme précisé par Ubisoft, tout le contenu sera déblocable. Et si vous accrochez, vous pourrez garder votre progression si vous décidez d'acheter le jeu par la suite. Étant donné son ancienneté, plus de cinq ans, il devrait se trouver pour une bouchée de pain. La grande nouveauté de The Crew 2 est de pouvoir piloter des bateaux et des avions, en plus des véhicules terrestres. Et ce de manière très, très simple et fluide. Une fonctionnalité qui permet de varier les plaisirs et d'avoir des courses plus diversifiées qu'auparavant. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi car le jeu a été accueilli tièdement. Peut-être que le prochain fera mieux ?

Crédits : Steam.

The Crew 2 disponible gratuitement avant la bêta du prochain épisode

The Crew 2 est donc gratuit le temps d'un week-end. Une occasion de découvrir la licence avant l'arrivée de The Crew Motorfest dès le 14 septembre 2023. Le nouveau jeu d'Ubisoft sera néanmoins jouable à l'avance, via une bêta, du 21 au 23 juillet sur toutes les plateformes. Sauf la Nintendo Switch puisque le titre ne sortira pas dessus. Et il y a un lien direct entre les deux épisodes.

Les pilotes de The Crew 2 pourront en effet, au lancement, transférer la majorité des bolides dans le garage de The Crew 3. Le soft d'Ubisoft promet une ambiance plus dépaysante que jamais. Pour cela, il n'hésite pas à s'inspirer de l'exclu Xbox Forza Horizon 5. Les joueurs seront invités à fouler l'archipel d'Hawaï pour des courses off-road, mais aussi en pleine ville en mode Fast and Furious. Des courses rétro et avec des Supercars seront également ajoutées aux activités. Grâce à la première catégorie, vous allez pouvoir remonter dans le temps et vous mettre au volant de vieilles qui ne disposent même pas de GPS pour vous guider. La seconde concerne des circuits plus professionnels avec notamment des arrêts au stand. Comme ce qu'on peut avoir dans un Forza Motorsport ou un Gran Turismo.