Nouvelle semaine d’essai gratuit du côté d’Ubisoft. De temps à autres, l’éditeur français permet aux joueurs de tous horizons de découvrir certaines de ses plus grosses productions pendant une période limitée. Cette fois, il frappe encore plus fort en permettant de tester le portage consoles d’Anno 1800 dès son lancement.

Anno 1800 gratuit pendant une semaine sur PS5, Xbox Series et PC

C’est la grosse sortie du jour. Anno 1800 est maintenant disponible sur PS5 et Xbox Series. Un portage presque inespéré pour les joueurs consoles friands de jeux de gestion et pourtant Ubisoft régale. A tel point que le city builder acclamé par la critique est jouable gratuitement dès son lancement. Du 16 au 23 mars 2023, les joueurs PS5, Xbox Series et PC (via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Connect) peuvent donc l’essayer pendant une semaine complète. Aucune restriction en termes de contenu, c’est bien le titre dans son ensemble qui sera accessible cet après-midi. L’occasion de découvrir cette véritable pépite en matière de gestion et d’apprivoiser ses mécaniques et ses différents modes de jeu.

Pour mémoire, dans Anno 1800 les joueurs doivent gérer une ou plusieurs régions qu’ils bâtiront de toutes pièces pour ensuite les gérer le plus minutieusement possible. Industrialisation, démêlés diplomatiques, conspirations secrètes, allégeances volatiles, commerce et économie sont autant d’éléments au cœur du gameplay. Développer de vastes métropoles et bâtir une économie prospère ne sera pas une mince affaire et il faudra maîtriser l’ensemble des mécaniques pour s’adapter à toutes les situations. Une campagne scénarisée est donc disponible pour aider les joueurs à se faire la main sur le gameplay du jeu d’Ubisoft. Les plus créatifs peuvent se tourner vers le mode bac à sable, tandis que les amateurs de challenge peuvent tenter l’expérience multijoueur en PvP ou en coop.

Pour mémoire, les versions PS5 et Xbox Series d’Anno 1800 conservent l’ensemble des mécaniques de jeu présentes sur PC. Portable oblige, des changements ont été opérés en termes d’ergonomie avec des menus optimisés pour être le plus intuitifs possibles avec les contrôles à la manette. Pour les joueurs PC, le jeu sera en promo pendant toute la semaine d'essai gratuit via l'Ubisoft Store.