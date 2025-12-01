Le mois dernier, Ubisoft offrait un très bon jeu gratuit de son catalogue, et cette offre va bientôt expirer, il ne faut donc pas traîner pour en profiter.

Début novembre dernier, Ubisoft annonçait en effet que sa plateforme Connect, qui vise à proposer une alternative à Steam, Epic Games Store ou feu Origin, mais regroupant uniquement les productions du géant français, fêtait ses cinq ans. Pour marquer le coup, l'éditeur sortait de beta une nouvelle version de l'interface PC de son client, et faisait d'une pierre deux coups en y offrant gratuitement un jeu justement sorti il y a 5 ans. Cette offre va cependant expirer ce 2 décembre 2025, et une petite piqûre de rappel s'impose donc.

Dernière chance de profiter de cette offre jeu gratuit pour l'anniversaire d'Ubisoft Connect

Malgré des dernières années pour le moins compliquées, Ubisoft continue de tracer sa route et a même récemment partagé des résultats financiers globalement plutôt rassurants. Cela notamment grâce à l'accord financier salvateur passé avec avec Tencent pour sortir la tête de l'eau, qui a accouché d'une stratégie de restructuration sous la forme de « maisons créatives ». Le premier exemple en la matière va ainsi regrouper ses licences jugées les plus lucratives : Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, sous la bannière Vantage Studios.

En attendant de voir si ce pari sera payant pour Ubisoft, le géant français se tournait le mois précédent vers le passé pour fêter les cinq ans de sa plateforme Connect. Pour marquer le coup, et alors que le launcher a le jour de ses cinq ans eu droit à une nouvelle version sortie de sa version beta sur PC, l'éditeur proposait aux utilisateurs PC de Connect de récupérer gratuitement jusqu'au 2 décembre 2025 la version standard Immortals Fenyx Rising, sorti en 2020 et qui se plaçait comme le « Breath of the Wild à la Ubisoft », sans clairement rencontrer un succès aussi retentissant.

Immortals Fenyx Rising, fort de trois DLC supplémentaires, propose une aventure sympathique et colorée aux commandes de héros dans les mythologies grecque et chinoise, et se présente malgré tout comme une valeureuse alternative à un jeu d'action-aventure à la Zelda, avec une jolie direction artistique comme Ubisoft sait le faire.

Comment récupérer Immortals Fenyx Rising via Connect

Pour récupérer gratuitement Immortals Fenyx Rising dans son édition standard sur Ubisoft Connect, il convient de suivre les étapes suivantes :

Assurez-vous de disposer d'un compte sur la plateforme Connect ;

Rendez-vous sur le Store du géant français ou la version PC de sa plateforme Connect ;

ou ; Allez ensuite sur la page d'Immortals Fenyx Rising afin « d'acheter » la version PC pour 0 euros ;

Le jeu sera ensuite disponible sur votre bibliothèque Connect sur PC.

