On ne présente plus Ubisoft, notamment éditeur des Assassin's Creed. Découvrez avec nous ce nouvel outil qui permet d'assister les développeurs.

Entreprise française née en 1986, Ubisoft s'est rapidement exportée à l'internationale. Aujourd'hui, la firme est l'une des plus grosses sociétés de jeu vidéo au monde. Développement, édition, distribution... elle dispose de nombreuses cordes à son arc. Surtout, elle peut s'appuyer sur ses licences phares pour s'assurer la fidélité des joueurs. Far Cry, Assassin's Creed, ou encore Tom Clancy font partie des noms connus de tous. Et c'est sans compter sur des franchises moins connues mais remplies de jeux qualitatifs. Le mois prochain, Ubisoft ressortira notamment Anno 1800, un excellent jeu de gestion dont on vous a proposé le test il y a peu.

Mais Ubisoft, c'est également des problèmes en pagailles. Grèves, retards et annulations de jeux (vous connaissez Skull and Bones ?) se succèdent, et ces derniers mois se sont montrés particulièrement difficiles. Pour arranger la situation, l'éditeur souhaite d'abord assurer à ses équipes une meilleure productivité. Pour cela, les développeurs reçoivent l'aide d'un outil qui a décidément la cote ces dernières années : une IA !

Quand Ubisoft fait appel à une IA

Ubisoft a surpris son monde en publiant une vidéo inattendue sur sa chaîne YouTube. Publiée ce mardi 21 mars, elle nous présente une intelligence artificielle appelée Ghostwriter. Un nom loin d'avoir été choisi au hasard. Le terme désigne habituellement une personne qui écrit anonymement à la place d'un auteur. Dans ce cas précis, l'intelligence artificielle créée par Ubisoft La Forge a pour but d'aider les développeurs à gérer les PNJ de leurs jeux. Concrètement cela permet "d'aider les équipes narratives à accomplir les tâches répétitives plus rapidement et plus efficacement." Cela leur donne alors "plus de temps et de liberté pour travailler sur le récit, les personnages et les cinématiques des jeux".

Découvrez Ubisoft Ghostwriter, un outil d'IA développé en interne qui vise à aider nos scénaristes en générant la première version des "barks" de nos PNJ - les phrases ou les sons émis par les personnages lorsqu'ils interagissent avec le monde du jeu. Cet outil a été créé en collaboration avec les scénaristes pour créer des interactions PNJ plus réalistes en générant des variations sur un morceau de dialogue. Découvrez comment nos équipes utiliseront l'IA pour gérer les tâches répétitives et libérer du temps pour travailler sur d'autres éléments essentiels du jeu. Ubisoft, via la description de sa vidéo sur YouTube

Les joueurs ne sont pas convaincus

Avec sa vidéo, Ubisoft pensait sûrement impressionner par sa capacité à moderniser ses outils de travail. C'était mal connaître les joueurs, qui ne se sont pas fait prier pour moquer Ghostwriter. En commentaires de la vidéo YouTube, l'immense majorité des réactions est en effet extrêmement négatives. On reproche aux studios d'être "fainéants", ou encore de rendre leurs jeux "robotiques et sans âme". Plus piquants, certains internautes y voient un aveu d'échec : "un outil pour aider Ubisoft à rendre son écriture encore pire qu'elle ne l'est déjà. Quelle innovation incroyable". Alors, s'agit-il selon-vous de méchanceté gratuite, ou bien de constats réalistes ?