Ubisoft rend gratuit l'un de ses plus gros jeux sur consoles et PC, mais il ne faudra pas trainer pour en profiter.

À quelques jours du Summer Game Fest, Ubisoft fait plaisir à tous ses joueurs avec une offre que l’on peut difficilement refuser. L'éditeur français propose l’un de ses plus gros jeux gratuitement pendant toute une semaine. Une semaine complète durant laquelle vous pourrez profiter du titre dans son entièreté et même tester les dernières nouveautés.

Le fameux AAAA d'Ubisoft est gratuit pendant une semaine !

Ce jeu, vous le connaissez très bien, c’est l’ex-arlésienne Skull & Bones, un jeu service de piraterie où l’on se met dans la peau d’un véritable pirate des Caraïbes… ou presque. À moitié coulé dès sa sortie, le jeu d’Ubisoft n’a cependant pas lâché la barre et s’est mis à jour de nombreuses fois à un rythme assez soutenu. Désormais, plusieurs choses ont changé, à commencer par l’équilibrage, drastiquement différent qu’à la sortie. Le contenu s’est lui aussi vu largement augmenté grâce à une saison complète de nouveautés. La saison 1 a en effet amené pas mal de choses, dont des missions et des objets à débloquer. Skull & Bones sera donc gratuit du 30 mai au 6 juin sur consoles et PC.

Hissez les voiles pendant une semaine sans payer !

Skull & Bones accueille sa saison 2 et promet du lourd !

Cerise sur le gâteau, Skull & Bones accueille sa saison 2 à bras ouverts. Comme pour la première, la mise à jour amène tout un tas d’ajustements mais aussi et surtout du contenu totalement gratuit pour tout le monde. Deux nouveaux seigneurs de la mer feront office de boss : « Armand et Bertrand Hubac sont envoyés en tant qu'exécuteurs forcés de la Compagnie Royale, destinés à affronter les pirates du Helm afin de retrouver leur liberté » précise Ubisoft.

À cela s’ajoutent de nouveaux événements mondiaux et des challenges limités dans le temps, dont un affrontement contre un gigantesque monstre marin, le Mégalodon Lestari. Sans oublier un bon nombre de défis secondaires comme des courses ou des missions diverses. En bref, il va y avoir de quoi faire dans cette saison 2, Ubisoft n'a pas chômé, et vous pouvez aller le découvrir dès maintenant.