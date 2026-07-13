Le succès est peut-être largement au rendez-vous pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced, qui s’est déjà écoulé à plus de deux millions d’exemplaires en l’espace de 24h seulement, mais cela ne veut pas dire pour autant que la situation est au beau fixe chez Ubisoft. En effet, comme rapporté au cours des derniers mois, l’éditeur ferait face à de nombreuses difficultés sur certains de ses titres en cours de développement, parmi lesquels notamment le prochain Ghost Recon, aka « Project OVR » en interne. Et de nouveaux détails ont émergé à ce sujet.

Le prochain Ghost Recon serait encore dans la tourmente

Ce n’est plus un secret depuis longtemps : la franchise Ghost Recon se trouve au beau milieu d’une grande traversée du désert. Après l’échec rencontré par Ghost Recon Breakpoint en 2019, Ubisoft a bien du mal à savoir comment ramener la licence convenablement, et tente depuis un moment maintenant de donner vie à un nouvel opus supposé relancer la machine comme il se doit. Mais pour ce faire, il faudrait déjà que le développement se passe au mieux, ce qui est loin d’être le cas si l’on en croit les informations partagées par Insider Gaming.

Le mois dernier, le média relatait en effet que de nombreuses difficultés entravaient le bien-être du projet, les développeurs dénonçant notamment des « deadlines irréalistes » couplées à « un planning et un management déficients ». Résultat : Ubisoft aurait finalement pris la décision de revoir à la baisse l’ampleur du projet, en coupant et/ou reportant une partie de son contenu afin qu’il puisse entrer en phase Bêta d’ici le mois de novembre 2026 comme prévu. Et toujours grâce à Insider Gaming, on en sait alors davantage sur ce que cela implique pour Ghost Recon.

Des fonctionnalités auraient été supprimées et reportées

« Au moins trois fonctionnalités ont été complètement supprimées du jeu, tandis que d’autres ont été ‘replanifiées’ pour être conçues plus tard, mais pas avant que le jeu n’entre en phase Alpha », peut-on ainsi lire dans un nouveau rapport publié par le média. Basé sur un document fourni par une source anonyme, celui-ci nous apprend notamment que parmi les fonctionnalités supprimées du prochain Ghost Recon se trouvent l’utilisation de mines de proximité, un système de personnalisation et de construction avancé, et enfin l’utilisation d’hélicoptères.

« Selon une source, ces éléments ont été jugés ‘trop risqués’ à intégrer correctement pour que le jeu respecte ses deadlines. Ils pourraient être réintégrés plus tard, mais ‘ce n’est pas dans les plans actuellement’ », explique Insider Gaming. Pour ce qui est des fonctionnalités reportées, on trouverait notamment une habileté Camp Jammer et la possibilité de libérer des otages ligotés. Visiblement, Ubisoft n’aurait pas encore déterminé à quel moment reprendre leur conception, en sachant que d’autres doivent encore être produites avant cela.

D’après le rapport, il est par exemple question de faire en sorte que les PNJ du prochain Ghost Recon puissent exécuter des otages et tirer depuis un véhicule en mouvement à travers les vitres ; en plus de mettre en place la « Cryptel », une nouvelle monnaie in-game. « Leur développement éventuel ne sera envisagé qu’après une réévaluation, lorsque le jeu aura atteint la phase Alpha », indique Insider Gaming. Ce qui en dit long sur les nombreuses inconnues qui semblent encore être au cœur du développement de ce nouvel opus pour le moment.

Une situation délicate pour Ubisoft

Contacté par le média, Ubisoft a bien sûr refusé de faire tout commentaire sur ces informations, qui restent donc dans l’immédiat à prendre pour ce qu’elles sont réellement : de simples rumeurs. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que si tout ce qui se dit ici est vrai, le prochain Ghost Recon pourrait avoir de grosses difficultés à aider la franchise à remonter la pente. Et après plusieurs échecs successifs pour cette dernière, les conséquences d’un nouvel échec pourraient alors avoir de terribles conséquences sur ses créateurs.

Source : Insider Gaming