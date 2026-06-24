Les répercussions de la récente hécatombe continuent de se faire ressentir chez Ubisoft, notamment concernant un de ses prochains gros jeux qui cumule les problèmes.

Il y a quelques jours, un Ubisoft en pleine restructuration suite à l'investissement conséquent de Tencent a malgré tout procédé à la fermeture de deux studios et au licenciement de 380 personnes. Cela a affecté le développement de plusieurs titres en cours de production et à l'annulation de certains. L'un des prochains gros jeux du géant français, déjà dans une situation apparemment critique, aurait fait face à de nouveaux changements drastiques, et apparemment pas pour le meilleur.

De nouvelles retombées inquiétantes à rapporter chez Ubisoft

Outre Assassin's Creed Black Flag Resynced à venir le mois prochain et Rayman Legends Retold en octobre, la suite du programme d'Ubisoft, et plus spécifiquement de véritables nouveaux jeux, reste pour l'heure assez incertaine. Parmi les grosses productions dont on connaît l'existence, on peut citer Hexe, Far Cry 7 et un nouveau Ghost Recon, nom de code OVR. Or, pour les deux derniers, la situation serait selon de nombreux rapports récents... assez infernale.

À propos de Ghost Recon OVR justement, on a récemment reçu de nouveaux bruits de couloir. Selon des sources d'Insider Gaming, généralement plutôt bien informé s'agissant des coulisses d'Ubisoft, ce prochain épisode de la célèbre franchise de shooters tactique aurait vu son « échelle drastiquement réduite, avec de nombreuses fonctionnalités retirées du projet ». Ce afin que ce nouveau jeu puisse tenir les délais en vue d'une sortie en bêta a priori prévue en novembre 2026, sauf report en raison de la sortie le même mois d'un certain GTA 6.

Malgré un gros travail d'élagage pour tenir les délais voulus par Ubisoft, les équipes derrière Ghost Recon OVR craignent que « de longues journées de crunch se profilent », d'autant que le jeu serait « dans une situation déplorable du fait d'échéances irréalistes et d'une mauvaise gestion ». Ce qui n'augure pas grand-chose de bon pour son avenir, et par extension celui des personnes travaillant dessus.

© Ubisoft

Source : Insider Gaming