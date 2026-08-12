Ubisoft fête l'anniversaire d'une de ses licences les plus cultes et vous offre l'un de ses meilleurs jeux en ce moment, mais c'est votre dernière chance de l'obtenir.

Avis aux joueurs PC, Ubisoft offre toujours l'excellent Ghost Recon Future Soldier, mais c'est votre dernière chance de le récupérer pour l'ajouter à votre collection. L'offre pour fêter les 25 ans de la licence expirera en effet dès le 13 août 2026, c'est donc la dernière ligne droite.

Ghost Recon Future Soldier gratuit sur Ubisoft Connect : comment le récupérer avant qu'il ne soit trop tard ?

Depuis quelques jours, Ubisoft fête l'anniversaire de Ghost Recon avec plusieurs évènements. Wildlands vient de recevoir du nouveau contenu, tous les jeux de la licence sont à prix cassé et l'éditeur vous offre Ghost Recon Future Soldier sur PC. Pour profiter de cette offre, il suffit de vous rendre sur l'application ou le site officiel d'Ubisoft Connect, de vous y connecter avec votre compte ou d'en créer un pour l'occasion, puis de réclamer le jeu directement depuis sa fiche. Il sera ensuite ajouté gratuitement à votre bibliothèque et vous pourrez le conserver définitivement. Le jeu est récupérable gratuitement jusqu'au 13 août 2026 à 10h00.

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Oui, Ghost Recon Future Soldier est très bon

Ghost Recon Future Soldier est sorti sur PC, PS3 et Xbox 360 en mai 2012 et à l'époque, c'était vraiment canon. Jouable en solo comme en multi, c'est bien en coopération qu'il prend une toute autre dimension. À l'aide de nombreux gadgets, on est amené à faire plusieurs missions d'infiltration, de combat ou encore d'exfiltration. On retrouve tout ce qui compose l'ADN de la licence : des approches tactiques, une excellente immersion et un scénario prétexte qui nous plonge en pleine opération militaire, tout y est.

Le supplément de ce Ghost Recon Future Soldier réside néanmoins dans sa dimension bien plus hollywoodienne que les précédents jeux. La mise en scène s'inspire des meilleurs films du genre, avec un certain goût pour le grand spectacle, mais sans jamais verser dans le trop action pour autant. Si vous avez un créneau dans votre agenda de sortie, on vous conseille en tout cas d'y jeter un œil.

La licence n'est pas morte, le prochain jeu sera bientôt jouable gratuitement

Ghost Recon n'a peut-être pas brillé avec ces derniers épisodes Wildlands et Breakpoint, mais la licence reste l'une des plus importantes d'Ubisoft. Même si elle n'a pas encore transformé l'essai comme a pu le faire Rainbow Six avec Rainbow Six Siege, elle ne lâche rien et aura prochainement le droit à un nouveau jeu que vous pouvez d'ailleurs y jouer gratuitement très bientôt. Un titre annoncé comme étant « une expérience amusante et inédite », mais qui reste « fidèle à l'esprit de la licence », à savoir : de « l'action tactique, des opérations à grande échelle, des récits militaires crédibles et l'équipe Ghost ».

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En attendant vous aurez l'occasion de vous faire une piqûre de rappel avec Ghost Recon Future Soldier qui est quant à lui l'un des meilleurs épisodes de la licence, qui condense tout ce que l'on aime de l'ADN de la franchise, avec un twist hollywoodien par dessus.