L’attente ne sera plus très longue avec de découvrir Assassin’s Creed Infinity et les prochains gros jeux d’Ubisoft. L’éditeur vient d’annoncer son nouvel Ubisoft Forward.

On l’attendait pour la Gamescom 2022 mais ce sera à la rentrée. L’Ubisoft Forward boudera les festivités estivales, enfin presque. En plus de son événement dédié à Skull & Bones, l’éditeur français tiendra une grosse conférence le 10 septembre à 21h, heure française.

Un Ubisoft Forward en septembre, Assassin's Creed Infinity révélé ?

Au programme, « des mises à jour et des actus sur de nombreux jeux et projets des équipes Ubisoft du monde entier », explique Ubisoft dans son communiqué. L’occasion d’avoir des nouvelles de certains jeux très attendus comme Avatar : Frontiers of Pandora, Division Heartland, Ghost Recon Frontline, Project Q encore XDefiant. Mais surtout, Ubisoft confirme à demi-mot que le prochain Assassin’s Creed sera présenté.

L’éditeur avait en effet annoncé que le nouveau de la saga sera révélé en septembre. Le timing semble donc concorder avec l’Ubisoft Forward. Pour mémoire, le titre s’appellerait Assassin’s Creed Infinity et se présenterait comme une sorte de metaverse de la saga. Selon les premières informations, il réunirait plusieurs époques et héros différents et serait amené à évoluer dans le temps. Un projet ambitieux, qui malgré son côté jeu-service massivement multijoueur ne ferait pas l’impasse sur la narration. Rendez-vous donc en septembre quoi qu'il arrive pour le découvrir.