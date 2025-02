C’est devenu une petite habitude maintenant. Les éditeurs ont désormais pour coutume de laisser les joueurs approcher leurs titres phares comme ceux qui ne demandent qu’à se faire connaître. En général, c’est l’occasion pour eux de mettre en lumière les dernières nouveautés en date desdites productions. Là où ces offres d’essai gratuit sont souvent limitées à une seule plateforme, Ubisoft joue la carte de la générosité. Pas de jaloux, tout le monde peut apprivoiser certains de ces titres les plus populaires. Justement, l’un de ses meilleurs jeux, qui perdure malgré les années, est actuellement gratuit, peu importe votre plateforme de prédilection… sauf si c’est la Nintendo Switch.

Un nouveau jeu Ubisoft jouable gratuitement

Il est de coutume pour l’éditeur français d’offrir aux joueurs une petite séance de rattrapage pour chaque nouvelle saison déployée sur ses productions phares. C’est au tour de For Honor d’être à nouveau gratuit le temps de quelques jours. Comme toujours, il n’y a aucune restriction particulière, les joueurs de tous horizons ont accès à tout le contenu de base du jeu, dont ses mises à jour gratuites. Et il y en a eu en 8 ans d’existence. Les combats médiévaux se sont raffinés et le roster s'est agrandi jusqu’à atteindre une trentaine de personnages jouables issus de cultures diverses et variées. Le suivi est tel qu’Ubisoft a récemment déployé la Saison 4, soit le grand final de son Année 8.

En plus de divers ajustements et nouveautés en tout genre, cette mise à jour conséquente s’accompagne d'une toute nouvelle héroïne mongole : jouable Khatun. Vous pouvez donc l’essayer, elle et tout le nouveau contenu de cette saison 4, jusqu’au 3 février 2025 à 13h sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. C’est systématique, toute votre progression pendant cette période gratuite sera précieusement conservée jusqu’à un éventuel achat, ou la prochaine offre d’essai.

Pour profiter de cet essai gratuit de ce qui reste encore aujourd’hui l’un des meilleurs jeux service d’Ubisoft, il vous suffit de vous rendre sur la page officielle de For Honor sur votre plateforme de prédilection. Nous vous mettons malgré tout la marche à suivre sur chacune des plateformes principales, vu que ça peut parfois être difficile à trouver si on ne sait pas où chercher.

Jouer gratuitement à For Honor sur PC (via l'Ubisoft Connect)

Lancez Ubisoft Connect.

Accédez à l'onglet « Mes jeux ».

Sélectionnez « Jeux gratuits ».

Localisez la vignette For Honor Free Weekend

Sélectionnez « Ajouter à mes jeux » et le tour est joué

Sur PS5 et PS4

Aller sur le PS Store depuis votre console

Se rendre sur la page de For Honor

Cliquer sur les trois petits points, se situant juste à côté du bouton « Ajouter au Panier »

Sélectionner « Essai gratuit »

Le téléchargement se lancera automatiquement ensuite.

Sur Xbox Series et Xbox One