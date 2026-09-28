Ubisoft vous offre l'un de ses plus gros jeux gratuitement, mais il ne faut pas traîner : l'offre expire ce 28 septembre 2026. C'est votre dernière chance pour le récupérer et pouvoir le garder à vie.

Depuis plusieurs jours, Ubisoft fait plusieurs cadeaux à ses joueurs. The Division 2 est jouable gratuitement jusqu'au 28 septembre 14 h pétantes, mais aussi et surtout, l'éditeur offre gratuitement For Honor, que vous pouvez garder à vie. Une offre qui ne se refuse pas et qui expire ce lundi 28 septembre 2026 également.

For Honor est gratuit sur l'Ubisoft Connect et vous pouvez le garder définitivement

Dernière ligne droite pour profiter de ce cadeau assez exceptionnel que vous offre Ubisoft pour célébrer ses 40 ans d'existence. Après nous avoir offert il y a peu l'un des meilleurs jeux Ghost Recon jamais sortis, l'éditeur nous fait cadeau d'un de ses jeux les plus populaires qui cartonne toujours après près de 10 ans d'existence, pléthore de mises à jour et une tonne de nouveaux contenus gratuits et payants. L'excellent For Honor est gratuit sur Ubisoft Connect jusqu'à ce lundi 28 septembre 2026. Pour le récupérer, il faut se rendre sur la boutique en ligne d'Ubisoft, s'y connecter et réclamer le jeu depuis sa page du magasin. Il sera alors possible de l'ajouter définitivement à sa bibliothèque de jeux et de le télécharger gratuitement.

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Rendez-vous sur la page de For Honor ou via ce lien.

Récupérez le jeu pour l'ajouter à votre bibliothèque définitivement

Récupérez For Honor gratuitement sur PC via Ubisoft Connect jusqu'au 28 septembre 2026

For Honor, l'un des jeux les plus populaires de l'éditeur

For Honor est sorti le 14 février 2017 sur PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One. C'est un jeu d'action et de combat principalement au corps-à-corps, dans un univers qui mélange médiéval réaliste et fantastique. Essentiellement multijoueur, bien que des modes solo existent, For Honor propose plein de modes de jeu compétitifs et des dizaines de héros jouables, tous ayant leur propre capacité, à l'instar d'un Rainbow Six Siege, un autre carton d'Ubisoft.

Dans For Honor, on peut ainsi incarner des samouraïs, des vikings ou encore des chevaliers et d'autres personnages inspirés par certaines cultures et mythologies. Au fil des années, For Honor a su évoluer et proposer énormément de contenu gratuit et payant. C'est désormais l'un des jeux les plus populaires d'Ubisoft et il comptabilise plusieurs milliers de joueurs chaque jour sur consoles et PC. Toujours très suivi, il s'approche déjà de sa dixième année d'existence et aura encore de nouvelles mises à jour à l'avenir.