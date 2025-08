L’été, c’est l’un des meilleurs moments de l’année pour découvrir tranquillement de nouveaux jeux vidéo. Et justement, Ubisoft, grand seigneur, nous permet de tester gratuitement l’un de ses titres pendant encore quelques jours. Ce serait dommage de passer à côté.

Ubisoft vous permet de tester gratuitement ce jeu

Envie de jouer sans sortir le portefeuille ? Ubisoft vous gâte cet été. For Honor, l’un de ses titres multijoueur phares, est accessible gratuitement jusqu’au 4 août, sur toutes les plateformes. Une belle opportunité de (re)découvrir ce jeu de combat tactique qui mêle action, stratégie et travail d’équipe.

L’offre a débuté le 24 juillet, mais il ne reste que quelques heures avant qu’elle ne se termine chez Ubisoft. Vous avez jusqu’au dimanche 4 août à 14h pour télécharger gratuitement For Honor sur PC, PlayStation et Xbox. Pas besoin d’abonnement spécifique, ni de version d’essai limitée : vous accédez au jeu complet, solo et multi inclus. Et si vous décidez de continuer l’aventure après la fin de la période gratuite, toute votre progression est conservée. Héros débloqués, niveaux, équipements… vous reprenez exactement là où vous vous êtes arrêtés.

Un jeu de baston à la sauce médievale

Dans For Honor de chez Ubisoft, vous incarnez un guerrier issu d’une grande faction : Chevaliers, Vikings, Samouraïs, ou encore les mystérieux Wu Lin et les redoutables Outlanders. Chaque héros possède son style de combat, sa vitesse, sa force, ses atouts. Le gameplay repose sur la précision, les parades, les contres… et surtout, le bon timing. Que ce soit en duel ou en mêlée, la tension est toujours là. En équipe, la coopération est essentielle pour tenir les objectifs, tendre des pièges ou renverser l’adversaire.

Sorti en 2017, For Honor continue de vivre grâce à ses mises à jour régulières d'Ubisoft, ses nouveaux héros et sa communauté fidèle. Si vous aimez les combats tactiques et que vous cherchez un jeu à plusieurs où la technique prime sur le bourrinage, vous savez quoi faire.

Source : Ubisoft