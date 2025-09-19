Ubisoft parle officiellement de Far Cry 7 et, clairement, ce n’est pas au goût de tout le monde. C’est le moins que l’on puisse dire : le jeu divise même fortement la communauté.

Ubisoft vient de donner un premier aperçu de Far Cry 7. Et si la série prépare un grand virage, tout le monde n’est pas convaincu. Entre nouvelles mécaniques et choix stratégiques, le débat est déjà lancé. Clairement, ca divise totalement les fans de la franchise.

Un changement de cap assumé pour Far Cry 7

Lors d’une conférence internationale, Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a confirmé que l’éditeur veut mettre le multijoueur au cœur de l’expérience. L’idée est simple : faire en sorte que le jeu dure dans le temps et qu’il garde les joueurs actifs bien après la sortie.

En parallèle, une rumeur fait beaucoup parler : chaque partie pourrait être limitée par un compte à rebours de 24 heures, un peu comme dans Dead Rising. Une mécanique qui changerait complètement la dynamique du jeu et mettrait une pression constante sur les joueurs. Un énorme changement pour Ubisoft.

Far Cry

La communauté reste sceptique

Sur le papier, un mode coopératif plus poussé pourrait coller avec la formule Far Cry. Mais dans les faits, les réactions sont très partagées. Beaucoup craignent qu’Ubisoft profite de cette orientation pour glisser davantage de microtransactions et de passes saisonniers.

Les discussions sur Reddit sont parlantes. Certains estiment que la franchise est en train de perdre son identité. D’autres vont plus loin et redoutent un Far Cry vidé de sa campagne solo, remplacée par un modèle “jeu-service” rempli de skins, de monnaies virtuelles et de contenus additionnels vendus au prix fort. "Encore une licence qu'ils vont ruiner" peut t-on lire.

Il faut dire qu’Ubisoft traîne une réputation compliquée sur ce sujet. Même Assassin’s Creed Shadows, pourtant solo, a intégré un système de missions quotidiennes et de monnaies à gagner en jeu. De quoi nourrir la méfiance. Les joueurs rappellent aussi les échecs récents de titres multijoueurs comme Redfall ou Suicide Squad, deux projets qui avaient mis en avant la coopération mais n’ont jamais trouvé leur public. Beaucoup craignent que Far Cry suive le même chemin.

Un pari à double tranchant d'Ubisoft pour Far Cry 7

Le problème, c’est que la licence arrive à un moment charnière. Après un Far Cry 6 accueilli sans grand enthousiasme et un New Dawn rapidement oublié, Ubisoft doit relancer la machine. Miser sur le multijoueur peut être une solution. Mais si l’éditeur pousse trop loin le modèle économique, il risque de braquer encore plus ses fans. Far Cry 7 pourrait donc être l’épisode du renouveau… ou celui de la rupture. Tout dépendra de l’équilibre trouvé entre narration solo et coopération en ligne.

Source : Reddit/Ubisoft