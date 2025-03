Pour relancer l'intérêt de ses jeux, Ubisoft organise souvent des essais gratuits de ses productions. C'est de cette manière que des joueuses et joueurs ont pu tester ces derniers mois For Honor, The Division 2 ou même Skull & Bones. Mais un énorme jeu Ubi, qui revient très régulièrement lors de week-ends voire de semaines gratuites, pourra encore être essayé en ce début du mois de mars 2025. C'est un soft très apprécié à partager qui prépare actuellement l'une des plus grosses mises à jour jamais déployées de son existence.

Un très chouette jeu Ubisoft disponible gratuitement

Ubisoft est sur le point de lancer son Assassin's Creed Shadows et visiblement, ce nouvel épisode devrait vous occuper pendant un petit bout de temps. La durée de vie en ligne droite est estimée entre 30 et 40 heures, tandis qu'il faudrait environ le double, soit jusqu'à 80 heures pour terminer le scénario, les quêtes secondaires et découvrir les secrets disséminés dans le monde ouvert. Comme vous le savez, on le teste actuellement et on vous donne rendez-vous dans les prochains jours.

En plus de la sortie d'Assassin's Creed Shadows, Ubisoft va dévoiler Rainbow Six Siege X le 13 mars 2025 à 19h00, qui est une évolution majeure de R6 Siege. « Préparez-vous pour une transformation en profondeur, avec de nouvelles façons de jouer, un gameplay tactique renforcé et plusieurs autres mises à jour majeures ! » a teasé l'éditeur. Et par le plus grand des hasards, Ubi profite de cette actualité pour repeupler les serveurs avec un nouvel essai gratuit Rainbow Six Siege du 6 au 10 mars 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

« Ce week-end, vous pouvez accéder au jeu complet GRATUITEMENT. Cela inclut toutes les cartes et tous les modes. Rassemblez vos amis, choisissez un agent et plongez au cœur de l'intense action stratégique ! » annonce Ubisoft sur le portail de Rainbow Six Siege.

Tout savoir sur l'essai gratuit Rainbow Six Siege de mars 2025

Ubisoft offre donc un essai gratuit supplémentaire pour son excellent Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Et comme pour les fois précédentes, il y a des différences au niveau de l'accès en fonction de votre plateforme de jeu. À noter que si vous débutez dans le jeu, Ubisoft a publié la vidéo ci-dessus pour apprendre les fondamentaux.

PS5 / PS4 : du 6 mars à 17h00 (heure française) au 10 mars 2025 à 13h00 (heure française) Préchargement déjà disponible

(heure française) (heure française) Xbox Series X|S / Xbox One : du 6 mars à 17h00 (heure française) au 10 mars 2025 à 7h59 (heure française) Pas de préchargement. Un abonnement au Xbox Live Gold, autrement dit au Xbox Game Pass Core est requis

(heure française) au (heure française) PC : du 6 mars à 17h00 (heure française) au 10 mars 2025 à 13h00 (heure française) Préchargement disponible

(heure française) au (heure française)

PS5 : Ajouter le jeu à votre ludothèque via le PS Store, ou cherchez le jeu sur le PlayStation Store depuis la console. Sélectionnez le bouton avec les trois points, puis « PS4 | Complet | Tom Clancy's Rainbow Six Siege »

PS4 : Ajouter le jeu à votre ludothèque via le PS Store, ou cherchez le jeu sur le PlayStation Store depuis la console

Xbox Series X|S ou Xbox One : cliquez sur ce lien ou accéder à l'onglet Jeux dans la section Gold. Nécessite un abonnement Xbox Game Pass

PC : rendez-vous sur la page Steam, cliquez sur ce lien ou rendez-vous sur la plateforme Ubisoft Connect

Source : site Ubi.