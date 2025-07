En cette nouvelle semaine de juillet, et si c’était le bon moment pour tester gratuitement un jeu Ubisoft pendant plus d’une semaine ? Plutôt tentant, non ? Alors foncez !

C’est l’été, et forcément, entre les vacances ou simplement par nostalgie des grandes vacances de notre enfance, l’envie de jouer revient en force. Justement, si ce week-end (et la semaine prochaine) vous n’avez rien de prévu, Ubisoft vous propose de tester gratuitement un gros jeu de très bonne qualité.

Ubisoft vous fait tester ce gros jeu gratuit

Vous aimez les combats à l’arme blanche, les duels tendus et l’action en équipe ? For Honor revient sur le devant de la scène avec une bonne surprise : le jeu est totalement gratuit jusqu’au 4 août comme l'annonce Ubisoft. Et pas une simple démo ! Vous pouvez accéder à l’intégralité du contenu, que ce soit en solo ou en multi. De quoi bien occuper vos soirées d’été.

Du 24 juillet à 17h jusqu’au 4 août à 14h très exactement, For Honor est en accès libre sur PC, PlayStation et Xbox. Il vous suffit de le télécharger pour plonger directement dans l’arène. Pas besoin d’abonnement spécifique ni de frais cachés : vous installez, vous jouez. Et le plus intéressant : toute votre progression sera conservée si vous décidez d’acheter le jeu plus tard. Personnages, équipements, niveaux… rien ne sera perdu. Idéal pour ceux qui souhaitent continuer l’aventure après l’essai.

Chevaliers, Vikings, Samouraïs… et plus encore

For Honor d'Ubisoft, c’est avant tout un jeu de combats tactiques en vue à la troisième personne. Vous incarnez un héros issu d’une grande faction guerrière : les Chevaliers, les Vikings, les Samouraïs, mais aussi les mystérieux Wu Lin ou les puissants Outlanders. Chaque héros a son propre style de combat. Certains sont rapides, d’autres plus lourds, certains misent sur la ruse, d’autres sur la force brute. Et c’est ce mélange qui rend les affrontements si prenants.

Pas de bourrinage ici. Le système repose sur la précision, les parades et les contres. Il faut observer son adversaire, anticiper, et réagir au bon moment. Que vous soyez en duel ou en mêlée, la tension est toujours au rendez-vous. À plusieurs, la coopération devient cruciale. Il faut défendre des zones, soutenir ses alliés, ou tendre des embuscades. L’action est nerveuse, stratégique et parfois épique. Bref, du grand Ubisoft.

Source : Ubisoft