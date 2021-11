En 2014, Ubisoft Montréal livrait un action-RPG visuellement singulier, Child of Light, un titre qui se démarque encore plus aujourd'hui des productions du géant français. Après un teasing de plusieurs années, une suite pourrait bientôt voir le jour.

Quelques mois après sa sortie, Ubisoft estimait que le joli Child of Light s'était révélé "assez rentable pour être en mesure de financer une suite", une promesse qui était peu à peu tombée dans l'oubli, à plus forte raison lorsque le journaliste Jason Schreier racontait en détails le mépris du n°2 Serge Hascoët pour les héroïnes l'an dernier.

La conquérante de la lumière

Pourtant, l'idée d'un nouvel épisode semblait de temps à autre s'inviter dans l'actualité. En 2015, Patrick Plourde, le directeur créatif du premier épisode, expliquait déjà que l'univers féérique devrait pouvoir s'étendre, mais cette promesse avait finalement pris la forme d'un livre numérique : Reginald le Grand.

Il faut attendre 2018 pour qu'une image toujours postée par Patrick Plourde n'évoque explicitement un Child of Light II, un chantier pourtant démenti quelques mois plus tard par l'intéressé :

Je ne sais pas si un Child of Light 2 est en production, Ubisoft est une grande entreprise, mais je ne travaille pas dessus.

Les choses se précisent un peu plus aujourd'hui, alors que le même directeur artistique (décidément) reprend la parole, et dessiner un semblant de calendrier :

Amateurs de Child of Light, je veux simplement vous faire savoir que Thomas Rellus vient d'envoyer la dernière validation concernant la prochaine grande aventure d'Aurora et Igniculus. Attendez-vous à quelques nouvelles en début d'année prochaine.

Le développement de Child of Light II aurait donc bel et bien suivi son cours, et serait même suffisamment avancé pour qu'Ubisoft commence à en parler très officiellement l'année prochaine. Il semblerait tout de même que Patrick Plourde ait eu son mot à dire, et l'on peut également s'attendre à retrouver la patte singulière de Thomas Rollus dans ce second épisode.

En attendant l'annonce officielle, l'affaire semble tout de même bien engagée...

Qu'espérez-vous de Child of Light II ? Quel souvenir conservez-vous du premier épisode ? Faites-nous part de vos rêveries dans les commentaires ci-dessous.