Ubisoft vient de prendre une décision extrême qui va tout changer pour ses plus grosses licences comme Assassin's Creed ou encore Far Cry.

On le sait depuis un moment, Ubisoft tire la langue. Mauvaise gestion, problème en interne, polémiques, jeux sortis en catastrophes, retard sur les calendriers, annulations de projets… la liste est longue et ça fait froid dans le dos, on ne va pas se mentir. Assassin’s Creed Shadows, sorti dans la douleur compte tenu de l'ambiance générale et de l’état vital de l’entreprise, s’avère en revanche être un vrai carton. C'est l'un des plus gros lancements de franchise et empile déjà les millions. Tant mieux, puisque le jeu est vraiment très bon ! Mais ce n’est pas suffisant pour sortir le géant français du pétrin. Pour ça, Ubisoft a dû prendre une décision radicale et s'associer avec un titan de l’industrie connue de tous.

Diviser pour mieux régner, la nouvelle stratégie d'Ubisoft

C’est une étape qui sera à jamais gravée dans l’histoire de l’éditeur : Ubisoft se scinde en deux et isolée ses plus grosses licences dans une nouvelle filiale. Cette décision des plus radicales permet ainsi au géant chinois Tencent de s'approprier 25% des parts de cette nouvelle branche et d’y injecter un total de 1,16 milliard d’euros. Un deal qui va permettre à Ubisoft de rebondir en développant davantage ses licences fétiches.

Pour le moment, Ubisoft n’a confirmé le déplacement que de trois licences phares vers cette nouvelle entité : Assassin’s Creed, Rainbow Six et Far Cry. Sans surprise, les plus prolifiques. Toutes les autres licences restent pour le moment entre les mains de la branche principale d’Ubisoft. L’objectif est donc de pouvoir faire entrer davantage d’argent pour revigorer le développement de plusieurs franchises clés et sauver les comptes, on ne va pas se mentir. Cette manœuvre permet à l’entreprise d’être revalorisée dans la foulée. Une seconde chance, et certainement la dernière pour Ubi.

Malgré cette division, le directeur financier Frédérick Duguet a par ailleurs voulu rassurer tout le monde en précisant que même si les grosses licences sont désormais gérées ailleurs, Ubisoft ne lâchera pas pour autant ses autres franchises comme Ghost Recon, ou encore The Division. « Nous allons aussi soutenir le développement d'autres marques, dont Ghost Recon ou The Division » a t-il affirmé.

Un tremblement de terre pour l’entreprise qui va également affecter plusieurs milliers d’employés qui seront transférés vers cette nouvelle filiale. Cette dernière serait visiblement ancrée et gérée en France d’après nos collègues des Échos.

Pour le moment tout est encore trop frais pour y voir clair, mais nous devrions avoir des éclaircissements dans les prochains jours ou les prochaines semaines.