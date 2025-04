C’est le genre de chose qu’on ne voit pas tous les jours chez Ubisoft comme ailleurs. Far Cry 4, sorti en 2014, vient de recevoir une mise à jour inattendue sur PC. Et pas n’importe laquelle. Ce patch discret modifie plusieurs éléments du jeu, notamment autour de la nudité, et il est obligatoire si vous souhaitez continuer à jouer en ligne. Autant dire que ça fait réagir.

Un patch imposé pour jouer en ligne pour Ubisoft

Pas de choix possible ici : si vous lancez Far Cry 4 aujourd’hui, le jeu d'Ubisoft vous oblige à installer cette mise à jour. À première vue, on pourrait penser à une simple correction de bugs. Mais en y regardant de plus près, ce patch va bien au-delà.

Par exemple, le personnage principal Ajay Ghale n’apparaît plus nu dans une séquence bien connue de l’arène Shanath. Désormais, il porte un pagne. Autre changement remarqué par les joueurs : une scène impliquant une femme topless a été modifiée. Elle porte maintenant un soutien-gorge, et sa poitrine a été réduite.

Far Cry

Des changements visuels… et audio

Mais ce n’est pas tout pour Ubisoft. Certains fichiers audio ont aussi été modifiés. Étrangement, seuls les dialogues en anglais semblent concernés pour l’instant. Difficile de savoir exactement ce qui a été retouché, mais les joueurs les plus curieux fouillent déjà dans les fichiers du jeu pour en savoir plus. À noter : d’autres personnages comme Yuma ou Kalinag n’auraient pas été modifiés. Leur design d’origine ne montrait visiblement rien de “sensible”, ce qui pourrait expliquer leur absence dans cette vague de changements.

Pourquoi ces changements maintenant chez Ubisoft ? C’est LA question que tout le monde se pose. Pourquoi retoucher un jeu vieux de dix ans ? Plusieurs théories circulent. L’une d’elles évoque un lien avec Tencent, l’actionnaire chinois qui a récemment renforcé sa présence chez Ubisoft. Ce genre de modifications pourrait donc viser à rendre certains contenus plus "internationaux", ou à éviter toute polémique dans certains marchés sensibles.

