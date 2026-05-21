Ubisoft bat un triste record et les chiffres de son dernier bilan financier ont de quoi faire peur, une année très difficile avec une perte colossale 1,3 milliard d'euros tout de même.

Une année noire de plus pour Ubisoft qui affiche un bilan bien maussade sur le dernier exercice qui s'est clôturé en mars 2026. Entre les annulations de plusieurs projets, certains développements qui traînent en longueur, des sorties pas aussi impactantes que prévu et un nombre croissant de problèmes en interne, l'entreprise a perdu des couleurs, c'est même un triste record.

Un triste bilan pour Ubisoft qui permet une somme colossale

Ubisoft est dans le rouge, l'entreprise est en prime en pleine restructuration et se divise en plusieurs Maisons de création, pour répartir ses licences et trouver un peu de soutien. Les plus grosses, que sont Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry, sont par exemple dans un nouveau pôle qu'Ubisoft partage avec le titan Tencent, de quoi assurer une certaine pérennité aux poules aux œufs d'or, et Ubisoft en a cruellement besoin.

Les caisses sont vides, très vides si l'on en croit son dernier bilan financier. L'exercice fermé en mars 2026 s'est terminé sur une perte record de 1,3 milliard de dollars. Une fuite colossale, qu'Ubisoft ne pourra pas encore colmater cette année. Il table en effet sur une nouvelle chute de ses ventes, aux alentours de 9% pour 2026-2027, et devrait piocher jusqu'à 500 millions de dollars dans les réserves. Visiblement, la sortie d'Assassin's Creed Black Flag Resynced ne suffira pas à tout porter, et aucune autre grosse sortie n'est pour l'heure prévue cette année, en tout cas rien de significatif au point de redonner des couleurs à la trésorerie.

Graphique via Reuters

Mais il y a tout de même de la lumière au bout du tunnel. Ubisoft prévoit un retour dans le vert sur l'exercice 2027-2028 grâce à de nouvelles sorties, plus nombreuses et surtout plus fortes. Durant cette période, on s'attend notamment à un nouvel Assassin's Creed, peut-être même au nouveau Far Cry 7 ou à d'autres surprises encore non annoncées. Cela étant, l'éditeur est cette fois confiant. Tout le mal qu'on lui souhaite désormais, c'est qu'il réussisse à faire une année record, mais dans le bon sens cette fois.