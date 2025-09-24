Les équipes d'Ubisoft ne chôment pas : l'éditeur vient de dévoiler un énorme contenu pour un de ses jeux les plus récents, ça devrait plaire aux fans.

Un jeu encore plus riche. Ces dernières années, la tendance d'apporter des nouveautés aux AAA s'est largement généralisée. Les studios s'attachent à fournir leurs fans sur le long terme, fidélisant d'autant plus leur communauté. Ubisoft n'échappe pas à la règle, nous ayant habitué de longue date à grossir le contenu de ses productions. Alors, hier soir, il a fait une annonce de taille pour l'une de ses dernières grosses créations.

Ubisoft prépare du lourd et c'est pour bientôt

Ce n'est pas Assassin's Creed Shadows. Ce n'est pas Star Wars, ni un Prince of Persia. Non, c'est avec Avatar Frontiers of Pandora qu'Ubisoft prévoit de frapper fort encore une fois. Le FPS qui nous entraîne au cœur de la saga cinématographique née de l'esprit de James Cameron en a encore dans le ventre et c'est particulièrement prometteur pour la suite. La grosse annonce du 23 septembre pourrait présager du lourd à long terme.

Hier, Ubisoft partageait un trailer exclusif pour le prochain DLC d'Avatar Frontiers of Pandora. Intitulé « From the Ashes » (ou « D'entre les Cendres » en français), il nous entraînera à la frontière occidentale pour parcourir la forêt Kinglor et découvrir une région inédite. Il s'agit à ce titre d'une extension scénarisée. Elle proposera ainsi une toute nouvelle aventure placée sous le signe de la survie et de la vengeance.

En outre, les fans de l'univers vont s'enflammer en découvrant que ce DLC sortira le même jour que le troisième opus au cinéma. Dès lors, il aura de forcément des accointances avec le film Avatar 3: Fire and Ash. Nous irons à en effet à la rencontre du peuple des Cendres et cela promet déjà de nous plonger dans une ambiance bien différente de ce à quoi le jeu d'Ubisoft nous a habitué. Comme le rappelle Joshua Izzo, vice-président exécutif chez Lightstorm Entertainment, le « film explore des recoins plus sombres de Pandora », ce qui se reflètera à coup sûr in-game.

Le DLC D'entre les Cendres sortira officiellement le 19 décembre 2025. Pour l'occasion, Ubisoft annonce déjà que le contenu bonus des « Montagnes flottantes », soit trois motifs de couleurs de banshee inspirés de la vallée de Mo'ara, sera offert pour toute précommande. L'éditeur a également annoncé le prix de l'extension, ainsi que celle de l'édition qui comprend aussi le jeu principal :

DLC « D'entre les Cendres » seul : 24,99 €

Avatar Frontiers of Pandora - Édition « D'entre les Cendres » : 39,99 €