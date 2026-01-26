L'éditeur français Ubisoft vous donne une belle occasion de découvrir une de ses dernières grosses productions. Le jeu est gratuit, mais plus pour longtemps.

Au milieu des annonces choc, Ubisoft fait tout de même un beau cadeau aux joueuses et aux joueurs. L'éditeur habitué des productions AAA vous laisse essayer l'un de ses derniers blockbusters. Pendant quelques jours, vous pouvez profiter d'un jeu gratuit et récent en plus de cela. Une offre qui est en plus accessible sur toutes les plateformes qui ont accueilli ce titre tiré d'une énorme licence.

Un gros jeu gratuit Ubisoft à essayer d'urgence

À l'heure où le prix d'achat des jeux vidéo fait débat, on hésite davantage avant de se procurer les dernières productions, même des plus grands éditeurs. C'est pourquoi certaines initiatives valent d'autant plus le coup en 2026. Ubisoft l'a compris depuis longtemps en faisant profiter d'essais gratuits de ses jeux, y compris les plus récents, tels qu'Avatar Frontiers of Pandora.

Sorti en 2023, Avatar Frontiers of Pandora vous plonge directement dans l'univers imaginé par James Cameron. Cependant, le jeu — gratuit temporairement — vous propose une histoire totalement inédite. Dans la peau d'un Na'Vi, explorez la régions ouest de cette planète qui recèle encore bien des mystères. Reconnectez-vous à votre terre après 15 ans passé auprès des humains qui vous ont enlevé plus jeune et prenez part à la lutte.

Cet essai gratuit de 5 heures est l'occasion de découvrir le nouveau mode à la troisième personne. Vous vivrez ainsi les premiers balbutiement de l'histoire, jusqu'à atteindre l'Arbre-Maison dans la quête principale « Le clan Aranahe ». Pour profiter au mieux de l'expérience, Ubisoft ne donne toutefois accès à Avatar Frontiers of Pandora qu'en solo, excluant ici le mode coopératif.

Ainsi, immergez-vous dans l'aventure d'Avatar Frontiers of Pandora sans attendre. Le jeu est gratuit du 23 au 26 janvier. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour découvrir la dernière grosse production de l'éditeur français, sur PS5, Xbox Series X|S ou PC via le service Ubisoft Connect. Notez enfin que si l'aventure vous plaît, votre progression sera sauvegardée. De cette façon, vous pourrez poursuivre votre partie plus tard si vous décidez de passer à l'achat.