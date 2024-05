Tous les yeux seront braqués sur Assassin’s Creed Shadows pendant les prochaines heures. La première bande-annonce du jeu ne manque pas de faire beaucoup de bruit, lui qui s’est fait désirer pendant de si longues années. Il sera ensuite suivi d’autres titres officialisés, dont Hexe qui se déroulera pendant la chasse aux sorcières. Des sources fiables indiquent qu’une flopée d’autres épisodessont en développement, dont au moins deux remakes. Ubisoft mise très gros sur la licence Assassin’s Creed et il lui a alloué plus de ressources que toutes ses autres franchises. Toutes ne sont clairement pas logées à la même enseigne et l'une d'elle en fera les frais.

Ubisoft arrête les frais avec le prochain jeu The Division

Ubisoft avait pourtant envoyé des signaux forts en septembre dernier en annonçant la mise en chantier de plusieurs projets pour la licence, dont un certain The Division 3 qui sera chapeauté par Julian Gerighty, qui bûche actuellement sur Star Wars Outlaws. Deux autres jeux avaient déjà été révélés depuis un moment : Resurgence sur mobile, et surtout son free-to-play Heartland, destiné aux consoles et PC. Un titre en PvPvE ambitieux qui reprendrait la formule de la franchise, tout en y ajoutant de nouvelles mécaniques. Mais après trois ans de développement et un manque cruel de communication, le couperet est tombé. The Division Heartland est purement et simplement annulé.

Dans son bilan financier paru ce 15 mai 2024, Ubisoft invoque un besoin de concentrer ses ressources sur « de plus grosses opportunités » comme XDefiant et Rainbow Six. « Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un processus plus vaste et long entrepris au cours de ces derniers trimestres afin de restructurer les équipes, réduire les coûts et concentrer ses ressources sur moins de jeux, mais de plus grande envergure », précise l’éditeur dans son rapport financier.

Ce n’est malheureusement pas le seul annulé par Ubisoft ces derniers temps. L’éditeur a mis à l’arrêt le développement trois jeux non annoncés, incluant Immortals Fenyx Rising 2 et le jeu multijoueur Project Q, avant d’arrêter les frais avec quatre autres jeux mystères plus tôt dans l’année. Une décision qui aurait été animée par un trop grand nombre de projets en parallèle selon les dires de l’entreprise. Elle avait déjà fait le ménage dans son catalogue en 2022, annulant notamment Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline.