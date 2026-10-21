S’il y a bien un éditeur qui joue le jeu de la Nintendo Switch 2 depuis son lancement, c’est Ubisoft. De Star Wars Outlaws à The Crew Motorfest, en passant par Assassin’s Creed Shadows, The Rogue Prince of Persia ou encore bientôt Rayman Legends Retold, l’éditeur français n’hésite pas à soutenir la dernière console de Nintendo comme il se doit. Et les choses sont évidemment loin d’être terminées puisque comme nous venons tout juste de l’apprendre, Riders Republic aura lui aussi bientôt droit à sa version Nintendo Switch 2.

Riders Republic arrive sur Nintendo Switch 2, quand sortira-t-il ?

Depuis son lancement en 2021, le jeu de sports extrêmes signé Ubisoft Annecy aura fait un sacré bout de chemin. À ce jour, ce sont en effet plus de 17 millions de joueurs qui ont déjà pu se lancer dans l’aventure Riders Republic, que ce soit à vélo, en snowboard, en ski, en wingsuit, ou plus encore. Et à compter du 9 décembre 2026, ce sont des millions de joueurs supplémentaires qui pourront également en faire de même grâce à l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2, officialisée hier par la compagnie à l’occasion d’un stream anniversaire.

Dans un peu moins de deux mois à compter d’aujourd’hui, les possesseurs de la console de Nintendo pourront ainsi à leur tour entrer dans la course, en se livrant à toutes sortes de sports extrêmes dans certains des plus grands parcs nationaux américains. Bien sûr, Riders Republic y débarquera alors avec l’intégralité des contenus sortis au cours des cinq dernières années, et pourra aussi bien être savouré en solo qu’entre amis ou en ligne, avec notamment les fameuses Mass Races pouvant ici réunir jusqu’à 32 joueurs en simultanés.

Mode hors-ligne, collaborations… Toutes les nouveautés annoncées

Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisqu’en marge de son lancement sur Nintendo Switch 2, Riders Republic fera également l’objet d’un certain nombre de nouveautés supplémentaires. La plus importante étant l’introduction d’un mode hors-ligne, qui permettra désormais de profiter du jeu même sans connexion internet. « Ce mode ‘Nomade’ permet aux joueurs de profiter de la majeure partie du contenu de Riders Republic en mode solo », annonce Ubisoft, en précisant que « le jeu synchronise de manière transparente toutes les actions effectuées hors-ligne ».

En d’autres termes : « Chaque progrès réalisé hors-ligne est entièrement réintégré dans votre progression globale [en ligne] de Riders Republic. Rien n’est perdu ». Et sans surprise, cela fait déjà de nombreux heureux. « Le jeu hors-ligne est vraiment une nouveauté géniale », se réjouit par exemple un internaute sur X. « J’en rêvais vraiment », déclare un autre de son côté, en se disant prêt à « acheter Riders Republic pour la cinquième fois ». Pour le reste, parmi les autres nouveautés annoncées se trouvent notamment :

Des collaborations anniversaire avec des franchises comme Assassin’s Creed, Rayman, The Crew Motorfest, For Honor et plus encore

Un concert in-game assuré deux fois par jour par le DJ belge Henri PFR à compter du 22 octobre

Des événements limités du 21 octobre au 4 novembre

Des Twitch Drops avec des récompenses gratuites

La confirmation qu’une Année 6 arrive

Un week-end de jeu gratuit arrive pour Riders Republic

En sachant que, en attendant l’arrivée de Riders Republic sur Nintendo Switch 2, les joueurs PlayStation, Xbox et PC pourront profiter d’un week-end de jeu gratuit du 22 au 26 octobre prochain, en plus de pouvoir acheter le jeu à prix fracassé. On parle en effet d’une réduction allant jusqu’à 90% sur l’Ubisoft Store, et 80% sur les stores Xbox et PlayStation. Si vous voulez en profiter, il va cependant falloir vous dépêcher, puisque celles-ci ne seront actives que jusqu’au 26 octobre sur la boutique d’Ubisoft, et jusqu’au 4 novembre sur les autres.

Source : Ubisoft