Ubisoft a fait une grosse annonce concernant l'un de ses meilleurs jeux et ça ne passe pas du tout auprès des joueurs. La colère gronde et la polémique n'est pas bien loin.

Un pas en avant, deux pas en arrière, c’est vraiment une phrase qui résume assez bien Ubisoft. L’éditeur français, pourtant cher à l’industrie, a la fâcheuse manie de se tirer des balles dans le pied tout seul alors que tout semble aller pour le mieux ou qu’il cartonne avec de très belles annonces. Cette fois, c’est l’un de ses jeux phares, un énorme succès bien implanté, qui est victime d’une polémique provoquée par une annonce faite par Ubi. Ça ne passe pas du tout.

Ubisoft se met encore ses joueurs à dos à cause d'une décision très controversée

À l’ombre d’Assassin’s Creed, certainement la plus grosse poule aux œufs d’or d’Ubisoft désormais, vit Rainbow Six Siege, une autre grosse réussite de l’éditeur et de ses studios. Lancé il y a près d’une décennie, le jeu ne désemplit pas, c’est toujours un véritable carton sur consoles et PC. Il a une belle place sur la scène eSport, ses serveurs sont toujours pleins à craquer, le jeu est chouchouté par ses développeurs… bref, c’est un régal et un franc succès.

D’ailleurs, les joueurs étaient plutôt contents jusqu’ici, d’autant qu’une grosse mise à jour arrive encore et va revoir le Recruteur, l’unité que les nouveaux joueurs peuvent jouer gratuitement. Deux agents, Solis et Fenrir, vont enfin avoir droit au nerf qu’ils méritent (depuis le temps que c’est demandé) et d’autres ajustements sont attendus. Tout allait bien jusqu’à l’annonce de ces derniers jours, lorsqu’Ubisoft a eu l’idée d’implémenter… un abonnement dans son jeu.

Rainbow Six Siege est l'un des plus gros succès d'Ubisoft, et ça cartonne toujours !

Une nouveauté de Rainbow Six Siege ne plait pas, les joueurs sont en colère

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe, les joueurs sont déjà en train de hausser le ton alors que l’abonnement n’est pas encore lancé. Ubisoft proposera prochainement un service offrant différents skins exclusifs, un accès direct aux Battle Pass saisonniers et à d'autres goodies cosmétiques pour environ 10€ mensuels. Jusqu’ici, Rainbow Six Siege s’appuyait sur un modèle économique fonctionnant exclusivement sur le cosmétique. Armes et agents profitent de plusieurs skins pour varier les plaisirs et les joueurs peuvent ainsi les personnaliser à leur guise. Désormais, une nouvelle option leur sera proposée et ça ne leur convient absolument pas, quand bien même une fois encore, tout est cosmétique.

Pour l’heure, Ubisoft n’a pas réagi à la grogne et si les voix s’élèvent sur les réseaux sociaux. Certains sont indignés et optent pour un langage fleuri tandis que d’autres pointent du doigt une nouvelle politique économique qui n’a pas sa place sur un jeu qui est de base payant. Chacun trouvera midi à sa porte, le service Rainbow Six Membership sera lancé dès le 11 juin prochain. Le premier gros contenu exclusif arrivera quant à lui dès le 28 juin. Par ailleurs, si vous vous inscrivez dès la première semaine, du 11 au 18 juin, vous obtiendrez un pack épique bonus pour l’agent Ash ainsi que 600 crédits à claquer dans la boutique.