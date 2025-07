Il y a quelques jours, Ubisoft donnait plus de détails en interne quant à son importante restructuration suite au marché passé auprès du géant chinois Tencent. Dans le cadre d'une récente réunion auprès des investisseurs pour discuter notamment de ce changement majeur, rapportée par notre confrère Stephen Totilo pour Game File, son PDG Yves Guillemot a également confirmé le retour d'une licence forte du géant français, avec un twist qui devrait plaire aux vétérans.

Ubisoft en reconnaissance pour le retour d'une de ses plus grosses franchises

Après un Assassin's Creed Shadows qui n'a pas totalement convaincu les foules, la suite du programme chez Ubisoft est pour l'heure assez floue. On sait que des Remakes d'Assassin's Creed Black Flag, de Prince of Persia Les Sables du Temps et du premier Splinter Cell sont en développement, mais à un état d'avancement plus ou moins prononcé. Mais quid de nouveaux jeux de la part de l'éditeur français ? C'est là que le récent appel aux investisseurs du groupe entre en scène.

Après six ans d'absence via un Breakpoint qui n'a pas non plus convaincu les foules à sa sortie en 2019 et l'annulation de Frontline en 2022, Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a en effet confirmé que le prochain Ghost Recon, nom de code Ovr, est bien en préparation. « Notre objectif est de faire de gros progrès sur le marché généralement en croissance, en continuant d'améliorer les expériences que nous offront actuellement, en capitalisant sur nos prochains lancements comme Ghost Recon », a-t-il déclaré aux investisseurs.

Frederick Duguet, chef financier d'Ubisoft, a ensuite répondu à une question des investisseurs vis-à-vis de l'investissement de Tencent, pour confirmer un autre élément clé à son sujet. « Cet investissement servira au développement futur de franchises majeures. Nous avons par exemple Ghost Recon pour nos jeux en vue FPS ». Ainsi, nous avons bien la confirmation qu'Ubisoft prépare un retour en vue FPS pour la licence Ghost Recon. Celui-ci devrait s'inspirer de la franchise Call of Duty Modern Warfare ou de FPS tactiques réputés comme Ready or Not. La réunion n'a toutefois pas précisé la date de sortie de ce prochain opus, qui devrait viser un lancement courant fin 2026.

© Ubisoft

Source : Game File