Pour la Gamescom 2025, Ubisoft frappe fort avec une belle annonce autour de l’un de ses plus gros jeux à venir, qui se laissera jouer gratuitement. Ça promet d’être une vraie claque !

Ubisoft mise gros sur son prochain city-builder. Présenté à la Gamescom 2025 dans le cadre du Future Games Show, Anno 117: Pax Romana a confirmé l’arrivée d’une démo jouable dès le 2 septembre 2025. L’occasion pour les joueurs de plonger dans la vie romaine bien avant la sortie officielle, fixée au 13 novembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X.

Un jeu ambitieux pour Ubisoft

Qualifié par Ubisoft de « jeu de construction phare de 2025 », Anno 117: Pax Romana veut marier gestion de cité, simulation économique et éléments 4X. Un mélange qui promet d’aller plus loin que les épisodes précédents, tout en apportant une vision inédite du monde romain. « Nous voulons donner vie au fantasme romain avec une échelle et un niveau de détail jamais vus », a expliqué Manuel Reinher, directeur créatif du projet. L’équipe insiste sur l’immersion, mais aussi sur la liberté donnée au joueur.

Dans cette nouvelle aventure, on incarne un gouverneur romain envoyé en province par l’empereur. Direction l’Albion, l’actuelle Grande-Bretagne, pour y bâtir une cité florissante. Mais une question cruciale se pose rapidement : faut-il s’appuyer sur les structures locales laissées par les Celtes, ou bien les raser pour imposer un modèle romain pur et dur ? Cette dualité sera au cœur de l’expérience. Chaque choix devrait avoir un impact sur l’économie, la culture et les relations avec la population locale. Du grand Ubisoft ?

Une démo pour tester les fondations

Bonne nouvelle pour les curieux : la démo prévue le 2 septembre donnera un premier aperçu concret de ce que le jeu a dans le ventre. Ubisoft promet un échantillon représentatif, histoire de tester les nouvelles mécaniques avant le lancement. Le trailer dévoilé pendant le Future Games Show laisse entrevoir des environnements détaillés, des architectures romaines impressionnantes et un contraste marqué avec les villages celtes.

Avec cette démo, Ubisoft cherche clairement à installer Anno 117: Pax Romana comme un incontournable du genre. Après plusieurs épisodes acclamés par les amateurs de city-builders, la série entend franchir un nouveau cap. Rendez-vous donc le 2 septembre pour la démo, puis le 13 novembre pour la sortie complète. Une date que les fans d’histoire et de gestion ont déjà notée dans leur calendrier.

Source : Ubisoft