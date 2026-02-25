Ces derniers jours, Ubisoft n’a pas manqué de faire la une de l’actualité avec de nombreuses nouvelles que l’on pourrait sans doute qualifier de rassurantes. Car si la récente restructuration annoncée par l’éditeur se sera malheureusement accompagnée de multiples déconvenues, cela n’a pas non plus empêché ce dernier de nous teaser un avenir prometteur pour certaines de ses franchises phares comme Assassin’s Creed et Far Cry. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisqu’une bonne nouvelle attend également les amateurs d’Anno 117 Pax Romana.

Un week-end gratuit en approche pour Anno 117 Pax Romana

En effet, quelques mois seulement après sa sortie, Ubisoft annonce l’arrivée d’un week-end gratuit pour son jeu de gestion et de stratégie nous ramenant tout droit au cœur de la Rome antique. Pour les joueurs qui hésitaient encore à sauter le pas, ou même pour les plus curieux qui auraient envie de s’essayer à un genre de jeu qu’ils ne connaissent pas encore, cela représente donc une opportunité unique de s’essayer à Anno 117 Pax Romana en toute tranquillité. D’autant plus que la période d’essai offerte par Ubisoft se révèle alors assez généreuse.

Débutant le 26 février à 17h (heure française) sur PS5, Xbox Series et PC, celle-ci s’étendra jusqu’au 2 mars à 13h sur PS5 et PC, puis 18h sur Xbox Series. En sachant que pour gagner du temps, vous pouvez d’ores et déjà pré-télécharger le jeu sur l’ensemble des plateformes, excepté Xbox Series où cette option n’est pas disponible. Notons également que cette période d’essai vous donnera accès à l’ensemble des fonctionnalités d’Anno 117 Pax Romana, ce qui vous permettra ainsi de l’essayer comme si vous le possédiez réellement.

Disponible depuis le 13 novembre 2025, ce huitième opus de la série Anno a été particulièrement bien reçu par les critiques, qui lui ont permis d’obtenir un très beau metascore de 84 sur Metacritic. Du côté des joueurs, les avis sont également très positifs, même si certains soulignent tout de même un certain manque de finition de la part d’Ubisoft. Néanmoins, avec de nombreuses mises à jour et autres contenus inédits en approche dans le cadre de l’Année 1, nul doute qu’Anno 117 Pax Romana saura peaufiner sa formule dans les mois à venir. À essayer, donc.

Source : Ubisoft