Animal Crossing New Horizons a été un véritable raz-de-marée. Portées par la pandémie, les confinements à répétition et un besoin d’évasion pressant, les quelque 46 millions de ventes du jeu Nintendo Switch ne sont pas passées inaperçues. En interne, Nintendo a rapidement flairé le bon filon et a commandé une déclinaison cosy pour une autre de ses licences fortes : Pokemon. Pokopia, sorti plus tôt cette année en exclusivité Nintendo Switch 2, a lui aussi été un carton immédiat. Le succès de Tomodachi Life, paru la semaine dernière, semble confirmer que Nintendo a trouvé sa nouvelle mine d’or avec les simulations de vie et les expériences cosy. Et parce que l’industrie du jeu vidéo se jette tête baissée dans toutes les tendances a minima rentables, ce ce succès a aussi donné des idées à la concurrence.

Les rivaux s’annoncent au fur et à mesure. Petit Planet du côté de MiHoYo (Genshin Impact, Honkai Rail), Animula Nook pour Tencent, Floatopia pour NetEase, quand Heartopia et d’autres cousins éloignés sont déjà disponibles sur le marché. Ubisoft avait également pour ambition de surfer sur la vague Animal Crossing. Mais comme souvent avec l’éditeur français, les plans ont changé.

L'Animal Crossing d'Ubisoft restera au placard

Insider Gaming semble décidément bien informé sur ce qui se trame en interne chez Ubisoft. Non content d’avoir détaillé tout ce que l’éditeur français a prévu pour sa présentation d’Assassin’s Creed Black Flag, qui se tiendra ce 23 avril, le média de Tom Henderson avait révélé il y a quelques mois l’existence d’un Animal Crossing-like. De son nom de code Alterra, ce simulateur de vie optait pour une direction artistique tout en voxel, couplée à des mécaniques similaires à Minecraft. Les joueurs devaient récupérer des matériaux pour ensuite construire tout ce qu’ils voulaient, et laisser libre cours à leurs envies. Les résidents étaient remplacés par des « Matterlings », des PNJ qui avaient un design proche des Funko Pops, et cet Animal Crossing d’Ubisoft devait comporter plusieurs biomes, comprenant diverses créatures à combattre et plus de ressources à collecter.

Oui, dit comme ça, ça ressemble furieusement à Pokemon Pokopia avec des combats. Sauf qu’en interne, le couperet est tombé ce mardi 21 avril 2026. Après trois ans de développement, Alterra a été officiellement annulé, rapporte Insider Gaming. L’équipe en a été informée, puis a été renvoyée chez elle pour le reste de la journée. Aucun licenciement n’a en revanche été annoncé à l’heure où ces lignes ont été écrites.

Animal Crossing New Horizons © AUR pour Gameblog.

Plusieurs autres projets annulés récemment

« Nous évaluons en permanence les projets à chaque étape de leur développement. Ce afin de nous assurer qu’ils correspondent à nos priorités stratégiques, à nos exigences de qualité et à leur potentiel commercial à long terme. Les projets qui ne répondent plus à ces critères peuvent être abandonnés. », a commenté un porte-parole d’Ubisoft auprès d’IGN, qui ne cite pas directement l’Animal Crossing-like. Cette annulation intervient dans un contexte déjà tendu pour Ubisoft. L’éditeur français a déjà mis au placard plusieurs projets, dont six en février, incluant Prince of Persia : Les Sables du Temps et un jeu multijoueur Assassin’s Creed.