La semaine dernière, Ubisoft annonçait avoir conclu un accord avec Tencent, pressenti depuis plusieurs mois en raison de la dangereuse situation financière du groupe. Cela a pris la forme d'un octroi à Tencent de 25% des parts d'une nouvelle entité regroupant Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, soit les trois franchises considérées comme les plus juteuses du géant français, contre une rentrée d'argent immédiate à hauteur de 1,16 milliard d'euros visant à éponger ses dettes. Cette décision semble cependant avoir été faite de manière unilatérale par les dirigeants de la société, et un de ses actionnaires invoque maintenant la justice française pour régler le différend.

Mutinerie en interne chez Ubisoft après son accord avec Tencent

Le feuilleton autour de la situation financière d'Ubisoft se garnit d'un nouvel épisode. Pour rappel, cela fait maintenant un certain temps que le géant français est dans une posture délicate. Problèmes de gestion, scandales de harcèlement en interne, des jeux bloqués dans l'enfer du développement comme Beyond Good & Evil 2 ou un Skull & Bones sorti dans un triste état, des échecs financiers comme Star Wars Outlaws, des innombrables annulations de projets, la liste de ses déboires est longue. Assassin's Creed Shadows, malgré son lancement réussi en dépit des nombreuses polémiques à son sujet avant sa sortie, n'a pas suffi à redresser le navire.

Ubisoft a donc dû se rapprocher de Tencent pour sortir la tête de l'eau et pouvoir respirer un peu mieux avec une injection bienvenue de fonds visant à éponger ses colossales dettes. Mais cet accord négocié par les frères Guillemot n'est visiblement pas du goût de tout le monde. AJ Investments, un actionnaire minoritaire du groupe, qui avait a plusieurs reprises montré son mécontentement envers la direction d'Ubisoft, jusqu'à appeler les employés à manifester, s'est notamment fendu d'une lettre ouverte pour exprimer son opposition à cette alliance.

Les demandes d'AJ Investments à l'encontre du groupe

« En réponse à la décision d'Ubisoft de transférer les droits de propriété intellectuelle de trois franchises majeures à une nouvelle entité, AJ Investments et une coalition d'actionnaires lance des procédures légales en France. Nous demandons à la cour d'inciter le groupe à organiser une Assemblée Générale Extraordinaire, pour donner à tous les actionnaires le droit de voter sur deux résolutions capitales :

Renégocier l'accord avec Tencent : Il faut restructurer cette transaction sous la forme d'une vente directe des biens à Tencent pour pas moins de 4 milliards d'euros, qui représente la valeur acceptée par les deux groupes.

Distribuer un Dividende Extraordinaire : suite à la vente, Ubisoft doit retourner 23 euros par part aux actionnaires (our un total de 3 milliards d'euros), tout en préservant 1 milliard d'euros pour couvrir la dette d'entreprise restante.

Nous voulons également que Tencent soit exclu du vote, et que les droits des frères Guillemot soient limités à leurs actions n'étant pas liées à Tencent ».

Pour l'heure, on ne sait pas si la justice française acceptera la demande d'AJ Investments ou non. Il convient par ailleurs de noter que, après l'annonce de cet accord avec Tencent, l'action d'Ubisoft a chuté de plus de 20%. Le feuilleton autour des déboires du géant français s'épaissit donc. L'avenir nous dira ce qu'il advient du groupe et de ses nombreuses licences.

Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft.

Source : Insider Gaming