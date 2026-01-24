Pour une durée très limitée, Ubisoft rend l'un de ses plus gros jeux gratuits, ne tardez donc pas pour profiter de l'offre et essayer ses derniers changements majeurs.

À l'aube des récentes annonces d'une massive restructuration d'Ubisoft, conduisant malheureusement à la fermeture de certains studios, à des vagues de licenciements, au report de nombreux jeux et à l'annulation d'autres dont Prince of Persia Les Sables du Temps Remake, pourtant quasiment terminé, le géant français se fend tout de même d'un geste en rendant l'un de ses plus gros jeux récents gratuits, mais seulement pour ce weekend.

Une offre d'essai gratuite par Ubisoft après les annonces choc

Alors que De Feu et de Cendres, le troisième film de la grande saga science-fiction de James Cameron, sortait ce 17 décembre 2025 chez nous au cinéma, Ubisoft en a profité pour faire coïncider cela avec une célébration directement dans son adaptation vidéoludique, Avatar Frontiers of Pandora. Cela a notamment pris la forme du DLC D'Entre les Cendres en lien avec le dernier film de la saga, sorti le 19 décembre 2025, mais aussi une mise à jour majeure permettant notamment de faire l'intégralité du jeu à la troisième personne afin de voir son Na'Vi en action, mais aussi de refaire l'aventure en mode Nouvelle Partie+ afin d'en profiter avec un personnage au sommet de sa puissance et l'intégralité de son équipement.

Un peu plus d'un mois après le déploiement de tout cela, Ubisoft rend donc Avatar Frontiers Pandora gratuit pour l'ensemble des joueurs jusqu'au 26 janvier 2026. Il est ainsi possible de (ré)essayer le titre développé par Massive Entertainment s'inspirant de la célèbre saga de James Cameron et se forger sa propre aventure aux commandes d'un Na'Vi de notre création.

Comment profiter de l'offre d'essai gratuite d'Avatar Frontiers of Pandora ?

L'essai gratuit d'Avatar Frontiers of Pandora est disponible depuis le 23 janvier 2026 et jusqu'au 26 janvier sur PlayStation®5, Xbox Series X | S et Ubisoft Connect pour PC. À noter cependant que cette offre d'essai gratuite a une double limitation temporelle. Il n'est en effet possible de découvrir que le début de l'aventure pendant 5 heures ou jusqu'à atteindre l'Arbre-Maison dans la quête principale « Le clan Aranahe ».

L'essai gratuit d'Avatar Frontiers of Pandora est par ailleurs uniquement disponible en mode solo. Le mode coop est quant à lui disponible uniquement dans le jeu complet. Ubisoft précise cependant qu'il sera possible de conserver la progression de l'essai gratuit disponible jusqu'au 26 janvier 2026 dans la version complète du jeu et de reprendre l'aventure sans transition en faisant l'acquisition de ce dernier, dans l'éventualité où cet essai gratuit a été concluant.

