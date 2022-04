Malheureusement, vous ne pourrez pas gérer votre université le mois prochain. La simulation Two Point Campus, prévue initialement pour le 17 mai 2022, décale sa sortie. Les développeurs ont à cœur d'offrir un jeu de qualité sur toutes les plateformes.

La (mauvaise) nouvelle est tombée : Two Point Campus sortira le 9 août 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo, PC et MAC. Un report de quelques mois donc. Comme expliqué brièvement en préambule, l'équipe ne veut pas se précipiter et arriver avec un produit bancal sur une ou plusieurs plateformes. Dès lors, repousser le titre leur permettra de peaufiner toutes les versions :

Notre ambition depuis le départ est de sortir simultanément le jeu sur PC et consoles, avec le niveau de qualité que notre communauté attend. Pour cela, nous avons besoin d’un peu plus de temps pour nous assurer que Two Point Campus est le meilleur jeu possible quelle que soit la plateforme de jeu. Nous allons profiter de ces trois mois supplémentaires pour optimiser le titre sur tous les supports.

Two Point Campus : la vision des développeurs

Ces quelques mots de Mark Webley, game director de Two Point Studios, s'accompagnent d'une vidéo des développeurs. Pendant un peu plus de cinq minutes, l'équipe s'exprime sur ses motivations et les nouveaux ajouts clés. Le tout est saupoudré de séquences de gameplay inédites.

Two Point Campus vous laissera construire "le campus de vos rêves et façonner la vie de vos élèves pour leur offrir la plus belle expérience éducative possible".

Au-delà des activités académiques classiques, les étudiants du Two Point County profitent de nombreux cours bizarres et merveilleux comme la Gastronomie, où l’on apprend à réaliser toutes sortes de délices culinaires surdimensionnés. Les passionnés de technologie suivront le cours de Robotique dans lequel la science, les professeurs et les élèves se mélangent pour créer des robots géants. Les étudiants bénéficient chacun de leurs propres traits de caractère, et il faudra répondre à tous leurs besoins uniques pour les aider à s’accomplir en tant qu’individus, et ainsi constituer l’héritage et la fierté de votre université.

Il sera disponible le 9 août 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC/Mac, Nintendo Switch et rejoindra le Xbox Game Pass dès sa sortie.