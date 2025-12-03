Twitch lance enfin sa grande rétrospective 2025, l'heure pour vous de faire le bilan de votre année sur la plateforme chiffres et graphiques à l'appui ! Combien de temps avez-vous passé à regarder vos streamers préférés ?

C'est déjà la fin de l'année 2025 et c'est l'heure de faire une grande rétrospective sur ce qu’il s’est passé ces derniers mois. C'est désormais devenu un rendez-vous incontournable du mois de décembre sur différentes plateformes comme Twitch, Spotify mais aussi du côté du jeu vidéo avec Nintendo ou encore PlayStation et Steam pour ne citer qu'eux. Tous proposent de revenir en chiffres et graphique à la main, sur vos habitudes et vos statistiques de l'année. La plateforme de streaming la plus populaire de la toile vient de lancer la sienne, c'est l'heure de faire le bilan !

C'est leur de faire le bilan de votre année Twitch !

Le streaming fait désormais partie de notre quotidien et chaque jour des millions d'utilisateurs vont sur Twitch que ce soit en tant que créateur de contenu ou spectateur. Comme chaque année, la plateforme d'Amazon propose à ses utilisateurs de faire le bilan de leur activité sur la plateforme, en tant que streamer ou viewer, tout au long de l'année 2025 qui vient de s'écouler. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur Twitch (à l'adresse sur le bouton ci-dessous), et de se connecter avec son compte Twitch.

Le site se chargera ensuite de dresser un portrait de vos habitudes et vos préférences sous forme de graphiques et de statistiques. En tant que spectateur, vous trouverez notamment votre temps de visionnage, vos catégories et jeux favoris mais aussi vos streamers préférés et vos interactions sur les chats. En tant que créateur de contenu, ce sont vos statistiques, votre temps de stream ou encore les interactions de votre communauté qui seront mis en avant. Vous pouvez bien évidemment partager tout ça à vos camarades, ou même ici dans les commentaires !

Aperçu de la grande rétrospective 2025 de Twitch ©KiKiToès pour Gameblog

Source : Twitch officiel