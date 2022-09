La plateforme de streaming Twitch a donc annoncé qu’elle allait interdire la diffusion de certains jeux d’argent et de hasard à partir du mois d'octobre 2022. Cela fait suite à la mobilisation et la pression de plusieurs streamers populaires. sur le sujet. Pour recontextualiser un peu, les jeux d'argent, et en particulier le crypto-jeu sont devenus très populaires sur la plateforme. Selon Bloomberg, des streamers sont même sponsorisés par les casinos faisant des machines à sous la septième catégorie la plus populaire sur la plateforme de Twitch.

Un communiqué officiel de Twitch

Twitch indique notamment :

Nous allons procéder à une mise à jour de notre politique le 18 octobre afin d’interdire la diffusion en continu de sites de jeux montrant des machines à sous, des jeux de roulette ou des jeux de dés qui ne sont pas autorisés aux États-Unis ou dans d’autres pays où la protection des consommateurs n’est pas suffisante.

Pour le moment, la liste en question comprend des gros sites comme Roobet.com ,Rollbit.com ou encore Stake.com. Toutefois, le pari dans sa globalité n'est pas interdit pour autant puisque le communiqué précise :

Nous continuerons d’autoriser les sites web axés sur les paris sportifs, les sports fantastiques et le poker.

Il faut dire qu'il était difficile de passer à coté des postes de gros streamers à l'image de Pokimane et ses 315 000 likes. Et ce n'est pas la seule a s'indigner de ce genre de pratiques puisqu'on retrouve le hashtag #TwitchStopGambling sur les réseaux sociaux. Twitch a dû communiquer assez rapidement dans ces conditions.

Etant donné qu'il s'agit d'une grosse source de revenue pour certains streameurs, il y a de grandes chances que Twitch se mette à dos une grande partie d'entre eux. Bref, wait and see mais la situation semble très délicate. D'autant que récemment le streamer ItsSliker a été accusé d'avoir via ce type de procédé, détourné à sa communauté plus de 300 000 dollars.