La série télévisée Twisted Metal passe un accord avec un service de streaming américain. Contrairement à l'adaptation de The Last of Us, la plateforme est ici bien plus confidentielle.

Sony Interactive Entertainment n'a pas créé son label PlayStation Productions que pour les films Uncharted, au contraire même. Dans les nombreux projets en cours, on aura par exemple une série TV Twisted Metal. Oui, ce n'est pas la franchise la plus populaire.

Peacock TV, vous connaissez ?

C'est le site Variety qui donne l'information avant Sony Pictures, Peacock TV diffusera la série télévisée Twisted Metal. Un service de streaming américain lancé en 2020 par NBCUniversal qui, pour le moment, est exclusif au pays de l'Oncle Sam. Toutefois, Peacock TV pourrait s'aventurer en Europe, notamment en France, d'ici fin 2022.

Cette indisponibilité chez nous n'est pas très grave sachant que l'adaptation est pressentie pour ne sortir qu'en 2023, aux côtés d'un nouveau jeu PS5 qui aurait été confié au studio Firesprite. La licence n'a plus la côte mais la série a une grosse carte à jouer. Anthony Mackie, Sam Wilson/Falcon/Captain America interprétera John Doe. L'acteur a été choisi pour sa capacité à jongler entre les genres, pour une production qui mêlera action et humour sous la supervision des scénaristes de Deadpool et Bienvenue à Zombieland.

C'est qui au juste ? Ce n'est pas le clown flippant, qui se nomme Sweet Tooth, mais un ancien patient de l'asile Blackfield. Pour aspirer à une meilleure vie, John Doe participera à un tournoi, organisé par le personnage de Calypso, où des fous du volant se mettent sur la tronche dans des arènes. Du Destruction Derby avec des armes en plus.

Twisted Metal : un vestige des PlayStation

Bien que la franchise soit tombée en désuète, elle a connu son succès sur PlayStation 1. Twisted Metal et Twisted Metal 2 ont été des best-sellers mais les joueurs n'ont cessé d'abandonner la série au fil du temps. Le retour en 2012 sur PS3 n'a pas aidé à raviver la flamme. Son arrivée sur le petit écran, en plus (selon les rumeurs) d'un jeu inédit, sera t-elle salvatrice ? La sauce a peut-être plus de chance de prendre et il le faut, sans quoi la licence sera probablement enterrée. Définitivement.

