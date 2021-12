Pile-poil un an après sa sortie sur Terre, Twin Mirror de DONTNOD, revient parmi nous. Et pour une bonne raison puisqu'il arrive sur Steam.

Les amateurs du genre seront en effet ravis d'apprendre, que depuis hier, Twin Mirror est arrivé sur Steam. Info de la plus haute importance également : il bénéficie d'une réduction de 50% durant 2 semaines (13,99€ désormais). De quoi se lancer dès maintenant dans l'histoire de Sam Higgs et sa quête de vérité...

Twin Mirror, la Démo gratuite

DONTNOD nous invite donc à lancer la démo gratuite de Twin Mirror, disponible dès maintenant en téléchargement sur la page Steam du jeu. Autte info intéressante recherchée par tous, en général... Votre progression dans l’aventure et les succès débloqués seront sauvegardés et récupérés dans le jeu après son achat. Si la démo en question sera disponible en ligne durant une courte durée, elle pourra toujours être lancée après son retrait. Il faudra pour cela l'avoir préalablement téléchargée.

Rappelons que vous incarnez Sam, ancien journaliste d'investigation, qui revient à Basswood, sa ville natale. Il faut dire que la mort tragique de Nick, son meilleur ami, l'a fait revenir au bercail. Et ainsi lui rendre un dernier hommage. Sam va devoir faire face à des souvenirs parfois douloureux et aux personnes qu’il a quitté deux ans auparavant. Il sera bientôt entraîné dans une dangereuse intrigue, car la petite ville de Basswood renferme de sombres secrets...

Palais mental, hein...

Croyez-le ou non, mais Sam possède... un "Palais Mental". Il s'agit d'un refuge imaginaire de son esprit dans lequel il peut revisiter son passé. Mais également consulter de vieux souvenirs et reconstituer des événements afin de rassembler des indices et prédire les tournants clés de l'histoire. Pratique. Le revers de la médaille c'est que ce même esprit analytique et logique peut amener Sam à se couper du monde et "à blesser, malgré lui, son entourage". Bref, pas si évident que cela concrètement parlant.

Fort heureusement pour lui, il y a le Double : une version plus empathique et sociable de Sam, que lui seul peut voir. Cet allié un peu étonnant sera présent pour guider Sam "dans ses interactions sociales et l'aider à s’intégrer dans une société qui rejette parfois la singularité". Ce Double, bien plus "humain" peut ainsi offrir à Sam une décision alternative lorsqu'il doit faire des choix importants...

Enfin pour les mélomanes, sachez que la bande-son de Twin Mirror est également disponible à l'achat en version digitale sur les différents services de streaming de musique en ligne ici.