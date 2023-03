Le bijou Tunic va s'offrir une seconde sortie afin d'aller chercher un public de résistants.

Tunic dévoile son édition physique Deluxe

Jusqu'à maintenant, Tunic n'était disponible qu'en dématérialisé, ce qui représente un frein à l'achat pour toute une frange de joueurs. Et lorsque l'on sait à quel point ce jeu indé vaut le détour, c'est tout de même dommage. Pour remédier à cela et ainsi conquérir le cœur des collectionneurs, l'éditeur Finji et Fangamer annoncent une collaboration pour des éditions Deluxe PS4 et Nintendo Switch du titre.

Affichée à 45 dollars pièce, hors frais de port, cette version physique offrira le jeu sur support blu-ray ou cartouche, mais également différents goodies. Il y a aura notamment des autocollants, un manuel d'instructions et un livret sur les commandes, une carte du monde et des donjons ou encore l'OST.

Voici le contenu complet de l'édition Deluxe de Tunic :

Le jeu en version boîte dans un coffret

Un livret sur les commandes et les concepts

Le manuel d'instructions à l'ancienne

La carte du monde et des donjons en papier

Un code numérique de la bande originale

Douze autocollants

Crédits : Fangamer.

Les précommandes sont ouvertes dès à présent sur le site de Fangamer en suivant ce lien pour la PS4, et celui-ci pour la Nintendo Switch.

Un manuel collector disponible à l'unité

Le manuel d'instructions en dur de Tunic est également proposé à l'achat. Il s'agit d'une version en couverture rigide de 56 pages avec un étui protecteur « texturé » réalisé par l'artiste Jorge M.Velez. Un goodies qui se rangera aisément dans votre bibliothèque avec ses dimensions de 24x18 cm.

Intéressés ? Il est aussi disponible à la précommande ici, mais comme l'édition physique de Tunic, il ne sera pas envoyé avant le 28 juillet 2023. Oui, c'est un peu loin, mais au moins, vous n'aurez pas à sacrifier votre amour du physique pour un code plus impersonnel. Le titre est accessible dès maintenant sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et pour les abonnés, il est dans le Xbox Game Pass.