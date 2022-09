On a trouvé le jeu le plus drôle de l’année et il va vous couper le souffle. Voici le fameux Trombone Champ, qui a conquis la Toile hier.

Tiendrait-on là l’un des GOTY de l’année ? Plusieurs joueurs en sont persuadés. Sorti de nulle part, sans aucune grosse communication, Trombone Champ est en passe de devenir l’un des phénomènes de 2022.

Trombone Champ, le jeu complètement barré qui fait sensation

Le premier jeu de rythme de trombone est arrivé et c’est déjà un carton. Propulsé par un tweet de PCGamer qui comptabilise plus de 83 000 likes au moment où nous écrivons ces lignes, cette petite production indépendante est devenue virale en l’espace de quelques heures. Le but de Trombone Champ est simple : tenter de suivre la partition, sauf que vous pouvez jouer librement chacune des notes à n’importe quel moment. Alors quand Beethoven ou les hymnes nationales américaines et britanniques sont massacrées, ça donne du grand n’importe quoi. Fous rires garantis.

Qu’est-ce qui explique que Trombone Champ soit autant prisé par les joueurs ? Son gameplay ultra simpliste : il suffit de bouger la souris en fonction de la partition qui défile à grande vitesse, puis de cliquer sur les notes en prenant garde au tempo. Attention toutefois, ce premier jeu du studio indépendant Holy Wow est impitoyable. Il est très facile d’être extrêmement mauvais et chaque musique peut tourner au désastre. Il suffit de regarder, et surtout d’écouter, certaines prestations publiées par les internautes.

Mélangez des performances désastreuses, des animations kitchs, des grands classiques massacrés et de piques assassines du jeu et vous avez l’un des titres les plus drôles de 2022. Vendu seulement 12,49 euros sur Steam, Trombone Champ sera sans doute votre meilleur investissement pour vos soirées entre amis ou en solo.