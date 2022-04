Leonard Menchari, Flying Wild Hog et Devolver Digital annoncent la sortie de Trek to Yomi. Les précommandes sont ouvertes avec une réduction et voici une longue vidéo de gameplay.

Le calendrier 2022 des sorties jeux vidéo grossit avec le lancement, au 5 mai prochain, de Trek to Yomi sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Outre la date, le titre de Leonard Menchari et Flying Wild Hog (Shadow Warrior 3) réapparaît via 15 minutes de gameplay pour nous imprégner de son ambiance.

Trek to Yomi tranche sec en vidéo

Le soft de Leonard Menchari revient nous montrer son esthétique qui s'inspire des films de samouraïs japonais, comme ceux de Kurosawa. Tout en noir et blanc, pour respecter l'ambiance de ce type de longs-métrages, le jeu édité par Devolver Digital est bien parti pour nous immerger comme il faut.

Entre les doublages nippons, les effluves de sang, l'image cinématographiques et les combats, il y a un sens du détail indéniable. Mais Trek to Yomi est un jeu, donc il faudra voir ce qu'il a vraiment dans le ventre pad en main. Quant à l'histoire, la voici :

Un jeune guerrier fait le serment, sur le lit de mort de son vénérable maître, de protéger sa ville et les gens qu’il aime contre toutes les menaces extérieures. Miné par la tragédie, motivé par le devoir, ce samouraï solitaire entame un périple par delà vie et trépas pour trouver sa voie et paver la route de sa propre destinée.

10% de réduction

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Leonard Menchari est un réalisateur de courts-métrages, ce qui explique probablement toute l'importance accordée aux visuels et à l'atmosphère. Il a notamment dirigé RIOT: Civil Unrest et Half-Life - Singularity Collapse. Avant Trek to Yomi, il a signé le jeu The Eternal Castle en qualité de directeur.

Au cas où le soft vous fait de l'œil, les précommandes sont ouvertes avec 10% de réduction sur le prix de base qui est de 19,99€. Et pour les abonnés au Xbox Game Pass, il débarque day one dans le service.

Trek to Yomi sortira le 5 mai 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.