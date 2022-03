Trek To Yomi qui s'inspire des plus grands cinéastes japonais en terme d'œuvre de samouraï a profité du State of Play pour faire une apparition vidéo.

Trek to Yomi est un jeu de samouraï qui reprend les plus grands codes du film du genre. S'inspirant des plus grands réalisateurs japonais en la matière comme Kurosawa ou Kobayashi, le titre est entièrement en noir et blanc. Derrière ce jeu se cache les développeurs polonais de Flying Wild Hog qui sont derrière le très récent Shadow Warrior 3.

Réaliste mais pas trop

On pourrait presque regretter que le jeu n'aille pas au bout du réalisme et incorpore du fantastique puisque le personnage principal Hiruki sera amené à affronter des créatures en plus des hommes. La bande annonce visible ci-dessus est entièrement tournée vers l'histoire et le jeu devrait laisser une grande part au shintoïsme japonais.

Trek to Yomi, un véritable voyage

Le jeu est en fait décrit par les développeurs comme étant une sorte de voyage initiatique sous l'Ere Edo (1603-1868) ,dans lequel Hiruki jure de protéger les habitants de son village. Trek to Yomi promet notamment de proposer notamment une présentation très cinématographique visuellement parlant. Et coté gameplay on devrait avoir le droit à des combats élégants s'inspirant des véritables techniques de combat au sabre (et autre).

Le jeu est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.