Urban Games va intensifier ses efforts communautaires dans Transport Fever 3 et annonce une jolie surprise pour l’ensemble des joueurs, et en particulier pour ceux sur PS5 et Xbox Series.

Le studio Urban Games met les bouchées doubles autour de Transport Fever 3 avec l'annonce d'un programme de Curated Mods, pensé pour intégrer la communauté au cœur même du développement. L'idée est d'offrir aux moddeurs les plus aguerris un accès anticipé au jeu afin qu'ils puissent déjà enrichir l'expérience avec de nouveaux véhicules, cartes ou fonctionnalités, le tout validé directement par les développeurs afin qu’ils soient disponibles dès le lancement.

Des mods aussi sur consoles pour Transport Fever 3

Cette initiative s'inscrit dans la continuité du succès de Transport Fever 2, fort de plus de 15 000 mods sur le Steam Workshop. Ce troisième épisode promet d'aller encore plus loin avec des outils de création renforcés et un Mod Hub intégré, commun à toutes les plateformes. Surtout, Urban Games introduit un système automatisé de validation des mods, développé en collaboration avec Sony et Microsoft, ouvrant pour la première fois la porte à un écosystème modding étendu sur consoles.

En parallèle, le studio prépare le terrain avec des phases de beta fermée. Après une récente session PC, les versions PlayStation 5 et Xbox Series entreront bientôt dans la danse, avec un accent davantage mis sur la stabilité et les performances. Certains mods issus du programme Curated sont d'ailleurs déjà implémentés dans cette phase de test. Pour rappel, Transport Fever 3 sera disponible dans le courant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.