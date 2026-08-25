Urban Games et Paradox Interactive profitent de l'ouverture de la Gamescom 2026 pour annoncer la date de sortie de Transport Fever 3, nouvel épisode de leur licence de simulation

Le simulateur de transport d'Urban Games va faire son retour à la rentrée. Le studio s'est offert un trailer lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2026 pour annoncer la date de sortie de Transport Fever 3. C'est maintenant confirmé, le jeu arrivera sur PC et consoles au mois de septembre 2026. Les précommandes viennent officiellement d'ouvrir avec des bonus. On vous donne tous les détails.

Transport Fever 3 sortira en septembre 2026

Transport Fever 3 sera bientôt prêt à vous faire embarquer. Urban Games et Paradox Interactive reviendra à la rentrée avec sa troisième déclinaison de sa célèbre licence de simulation de transport. Prenez donc votre ticket, la date de sortie est officiellement fixée au 29 septembre 2026.

Ce troisième volet sera l'épisode des premières fois à bien des égards pour la licence. Nous vous avions déjà parlé de la prise en charge des mods dès le lancement. Ce soir, l'annonce de la date de sortie confirme un lancement simultané sur PS5, Xbox Series X|S, Mac, Linux et PC. Or, de ce côté, Transport Fever 3 sera disponible non seulement sur Steam et l'Epic Games Store, mais aussi GOG. En plus de cela, il aura droit à 3 éditions différentes, dont une collector à laquelle les précédents opus n'ont jamais eu droit. On vous en parle juste après.

Plusieurs éditions disponibles en précommande

L'autre surprise de cette Gamescom 2026, c'est l'ouverture des précommandes pour Transport Fever 3. Selon les stores, vous pourriez profiter d'une remise de 10 % si vous possédez Transport Fever 2. Notez aussi qu'en pré-achetant le jeu, vous aurez droit à 3 bonus (le paquebot légendaire TS Queen Mary, la Grande Pyramide de Gizeh et l’Éléphant d’Asie). Vous pourrez ensuite en profiter in-game, quelle que soit l'édition que choisissiez parmi les 3 proposées :

Édition Standard : 49,99 € sur PC et 59,99 € sur consoles

49,99 € sur PC et 59,99 € sur consoles Édition Deluxe : 64,99 € sur PC et 74,99 € sur consoles Contenu exclusif : 11 véhicules légendaires (Concorde, Trans-Europe Express...), 2 merveilles architecturales dont la Tour Eiffel, 3 cartes dessinées à la main, 4 nouveaux animaux sauvages.

64,99 € sur PC et 74,99 € sur consoles Édition Collector limitée à 10 000 exemplaiers : 119,99 €, avec une clé Steam au format numérique de l'édition Deluxe Contenu exclusif : statue inspirée de l'artwork du jeu, artbook cartonné, jeu de cartes, boîte à musique, porte-clé, autocollants, poster et une carte de remerciement.

119,99 €, avec une clé Steam au format numérique de l'édition Deluxe

© Paradox Interactive / Urban Games