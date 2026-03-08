Les jeux de simulation et de gestion ont toujours eu la cote auprès d'une certaine niche, mais leur popularité a explosé ces dernières années. Train Sim, Farming Simulator, Cities Skylines, Transport Fever… des jeux très différents à bien des égards, mais qui ont tous pour point commun d'être à la fois très ciblés et très populaires en plus d'avoir une communauté extrêmement solide et investie. Alors quand elle commence à s'inspirer des uns et des autres, c'est forcément intéressant.

Quand Transport Fever 3 s'inspire de Cities Skylines, c'est ultra prometteur

Il y a peu, Transport Fever 3, simulation ultime autoproclamée en gestion des transports, a fait une nouvelle annonce très prometteuse. Le jeu, qui se concentre essentiellement sur la bonne gestion de différentes entreprises et systèmes de transports, voit les choses en très grand et compte s'inspirer de Cities Skylines 2. Dans un communiqué, le studio explique que Transport Fever 3 poussera la simulation à son maximum, et notamment en ce qui concerne l'évolution des villes dans lesquelles on évoluera.

Ces dernières auront une croissance intimement liée à nos choix pour les différents transports et pousseront les curseurs aussi loin que possible avec notamment une gestion des habitants poussée. Chaque citoyen sera unique et vivra au gré de ses routines qui seront forcément impactées par nos choix. Une mécanique intéressante qui n'est pas sans rappeler ce que propose Cities Skylines 2 justement, l'un des jeux de gestion et construction de ville les plus profonds de ces dernières années.

En s'inspirant de Cities Skylines 2, Transport Fever 3 compte dynamiser sa recette et surtout rendre l'expérience d'autant plus immersive. Mais ce sera aussi et surtout l'occasion d'ouvrir de nouvelles possibilités de gestion et de stratégie puisque chaque décision aura une incidence plus ou moins marquée sur les villes qui nous entourent, et inversement. Le comportement des citoyens et leurs besoins pousseront forcément les joueurs à revoir leurs objectifs. Il ne sera toujours pas question de construire une ville entière comme dans un Cities Skylines, mais simplement d'influencer son évolution comme dans ce dernier. Transport Fever 3 est attendu sur consoles et PC courant de l'année 2026, sans nous donner plus de précision sur sa date de sortie malheureusement.